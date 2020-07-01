「中共國」的黨媒全部姓黨，但是，6月24日，北京《新京報》報導了北京武漢瘟疫疫情，立即被停刊，因為確診數字不對，從6月初發布疫情到目前，北京政府只能容忍，宣布每一天控制在十幾例確診，多報也不行，但是，《新京報》四處探訪醫院病床數，爆出了與官方不同調的確診病例，下場可想而知。

無法掩蓋的水災

到底北京有多少確診？北京「地壇醫院」醫師透露數目在五萬人左右，世衛組織希望北京尋找來源，至今沒有下文，但是，全世界疫情卻越來越嚴重，到底是第一波還是第二波，已經沒人清楚，巴西突然確診例超越美國，拉丁美洲岌岌可危。

瘟疫，失業，經濟數字，對中共而言，這些數字全部可以蓋牌，為了拯救經濟，中共大印人民幣數十兆，但是，真實數字沒人知道，本來，長江水患爆發時，中宣部下令，全部封鎖消息，眼看，紙張掩不住水，最後還是要把事實攤在陽光下，這種水災是肉眼可見，黃水滾滾，無法造假，不是共產黨說沒有啊，就可以變不見，只是災情人命和實際情況，相差百倍而已。

武漢兩市，漢口和武昌，29日全部泡在水中，估計時雨量大約在100毫米上下，說實在，這種雨量在台灣，根本是司空見慣，但是，很顯然，中國的城市經不起考驗，證明一件事，表面的美麗城市，不是文明代表，地下的看不見的下水道，才是文明的良心。過去，很多五毛和紅色同路人，很喜歡說，祖國建設有多麼進步，高鐵多麼迅速，現在面對黃水滔滔，才知道，祖國的建設虛有其表，所有花大錢的建設項目，數百億造價的大鐵橋，宏偉高樓，還真的不堪一擊。

武漢淹水了，這是瘟疫以來，天災又一次傷害武漢，但是，北京來不及關心，卻忙著在昌平區強拆小型權狀的別墅區，接下來，宜昌、合肥，已經掩水，未來幾天，恐怕洪災很快會到達上海，中南海已經下了命令，可以犧牲長江下游生命財產，必須把三峽大壩保護住，意思就是六億生靈，對中共根本只是冷冰冰的數字。所以，從四川開始，長江一路下來的大小水壩，為了拯救三峽大壩，每天開始無預告放水，因此加快了下游城市滅頂的時間，中國人對放水兩字並不陌生，經濟不好的時候，央行開始放水，現在雨越下越大，大水庫為了自保，也只有放水一途，現在這兩種水，很可能會讓中共丟掉老命。

習近平搞砸了

前幾天，一位老台商朋友南下訪我，這位台商已經在中國待了三十年，為了躲避武漢瘟疫回到台灣，老台商知道我是台獨主義者，經常看我的文章，雖然他坦承自己是大中國統派，但是，還可以理性往來，早期我在中國做調查採訪，那時候言論比較寬鬆，他經過幾次失敗和中共迫害，丟掉不少財富，卻不改喜歡居住中國的志向，他一口道地台灣話，後來一次酒後，才告訴我，「他的父母皆是中國山東人」。1990年，他放棄教職，尋根回到中國，一待三十年，從此住中國的時間，多於台灣，看到這位老兄為了躲避疫情，回到台灣，我仍然感到驚訝。他說，三年前，他從北京搬到成都，對習近平還充滿期待，最近看到成都淹水，自己住的地方已經完蛋，索性等等狀況，再決定將來行止，回台後，台灣的妻兒和他形同陌路，只好回到母親的住處，沒想到南下訪友，還可以遇到我。這位老兄三杯黃湯下肚，開始發起牢騷說：「我以為習近平是一代明君，可以把中台統合起來，建立新的中國，沒想到這一次習近平搞砸了」，我一聽笑笑說：「這句話你可以在這裡說，回到中國就少發牢騷吧！」，他一聽，點點頭說：「你說的也是」，離開小吃攤，他準備回旅店，看著這位老兄的背影，在路燈下已成弓字型，步履已經闌珊，我突然感嘆起來，「青春遠去，30年一覺中國夢啊！」