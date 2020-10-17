黃文龍醫師說：我相信台灣社會的腳步是一直往前進步！轉型正義的腳步永遠不會停止…. 他並向校友呼籲說：回到原點，就要回到杜聰明創校的理想與價值與咱忠誠對象，這才是未來高醫發展的福氣。(圖/陳俊廷)

當前很多高醫校友議論，換了個校長，高醫轉型正義好像回到原點?

黃文龍醫師說：我相信台灣社會的腳步是一直往前進步！轉型正義的腳步永遠不會停止….

他並向校友呼籲說：回到原點，就要回到杜聰明創校的理想與價值與咱忠誠對象，這才是未來高醫發展的福氣。

記者：過去有人拆牆，才有今日的民主自由，所以轉型正義不停止，要持續向前

黃文龍：對：台灣的進步也是咱台灣鄉親共同努力打拼的成果…

記者：李登輝題字「自由大樓」有一天要掛回去！

黃文龍：是！

「高醫唯一創辦人是杜聰明」！根據高醫校史已被披露的資料，陳啟川捐地也非事實。黃文龍指啟川家族掌控60年高醫所有資源。但高醫轉型正義這幾年的努力，已翻轉過去啟川家族創造的很多偽歷史….

陳永興「人生七十」一書中，黃文龍醫師在該書序文以《拆牆者》描述陳永興從學生時期至今一路為台灣公義前行！黃文龍說，其心目中島國台灣的拆牆者，有1964年發表「台灣人民自救運動宣言」的彭明敏教授與陳永興1987年的「228公義和平運動」

「拆牆者」指破除舊有的國家政治、文化、思想藩籬而改善社會風氣的人物。專訪黃文龍影音與談分「拆牆者」序文，Part(2) 回到原點與轉型正義永不停止……(待續)

(影音長版8分40秒)

【專文】「拆牆者 」《我的人生交響曲－陳永興七十自述》序文

文／黃文龍（眼科醫師） 2020-08-08

https://www.peoplenews.tw/news/117bbe00-4d19-4c83-8d1a-76ac607e6145

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