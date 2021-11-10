美國總統拜登星期二（11月9日）表示，將繼續禁止美國對華盛頓認為由中國軍方擁有或控制以及與監控技術有關的中國公司進行投資，因為這種投資對美國的國家安全、外交政策和經濟構成威脅。

拜登總統星期二發佈公告，宣布把川普總統2020年11月12日發布的第13959號行政命令中宣布的國家緊急狀態繼續一年的時間，以對付為中國的某些公司提供資金的證券投資對美國的國家安全、外交政策和經濟造成的「不一般和非同尋常」的威脅。

「總統發現，中華人民共和國越來越多地利用美國資本來為其軍事、情報和其他安全機構提供資源並使其發展和現代化，這繼續使中國能夠直接威脅美國本土和美國在海外的軍隊，」拜登在這份公告中說。「通過『軍民融合』國家戰略，中華人民共和國通過迫使中國民用企業支持其軍事和情報活動，擴大國家軍工綜合體的規模。這些公司雖然表面上仍然是私營和民用的，但直接支持中華人民共和國的軍事、情報和安全機構，並幫助它們的發展和現代化。與此同時，這些公司通過向在國內外公開交易所交易的美國投資者出售證券來籌集資金，遊說美國指數提供商和基金將這些證券納入市場發行，並參與其他行為以確保獲得美國的資本。」

拜登總統在今年的6月3日簽署了第14032號行政令，即《應對為中華人民共和國某些公司提供資金的證券投資威脅的行政命令》，禁止美國人投資數十家與國防和監視技術有關的中國公司。該行政令進一步鞏固並強化了第13959號行政命令，並擴大了這項行政命令所宣布的國家緊急狀態的範圍，因為他發現，「在中國境外使用中國的監視技術，以及開發或使用中國的監視技術為壓製或嚴重侵犯人權提供方便，構成了不一般和非同尋常的威脅」。

拜登總統說，因為這些原因，2020年11月12日發布的第13959號行政命令宣布的國家緊急狀態必須在2021年11月12 日之後繼續有效。

中國一直表示，美國的這些禁令是對中國企業的無端打壓，是對市場競爭原則和國際經貿規則的嚴重違背。

拜登總統在發布這份公告的同一天還致函美國參眾兩院的領導人，告知他的這一決定。

這是拜登政府繼續川普政府對中強硬立場的又一展現。