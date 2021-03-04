蔡總統2月28日參加「中樞紀念二二八」時，呼籲國人記取教訓，誠實面對自己的歷史，不要讓悲劇重演，國際經驗告訴大家民主有可能倒退，威權有可能復甦，唯有把人權意識內化成政府的DNA，期許國人一起打拚，珍惜得來不易的民主自由。

最近發生的「香港二二八」、「緬甸二二八」等事件，提示我們民主有可能倒退，真的發生了，值得世人警惕，因為對於「人權普遍性」理論最持批判態度的東方文明各國中，當權者一方面採主權這一近代產物，而另一方面卻拒絕人權這產物。

日本國際法學家大沼保昭（Onuma Y.）教授1998年12月出版《人權、國家與文明》（中譯本2003年1月出版）第257頁指出，「因為，人權是那些在與國家權力關係上真正處於弱者地位的被統治者的防禦之盾。沒有人權保障機制的主權國家，可以說是一種缺少構成近代作品表裡一體之兩面中一面的存在，從長遠的觀點看，則是一件難以持續存立的缺陷作品。」

民主是每天都要奮鬥的

聯合國NGO世界公民總會等二十五個團體2月26日共同舉辦「二二八公權力濫用之反思」研討會，義大利新宗教研究中心（CESNUR）創辦人及董事Dr. Massimo Introvigne發表專文指出，「臺灣紀念發生在1947年2月的二二八事件，這是一個正面的事實，當時在鎮壓抗議活動中有數千人甚至數萬人死亡。我相信，臺灣沒有要掩蓋過去黑暗的一頁，並決定引以為戒，這是對的。透過這一個重要的事件，也是一個重要的省思機會。」

該文結語指出，「在我們紀念二二八事件的今天，我們的教訓是：民主的歷程是坎坷的，民主不是一個一勞永逸的勳章或是標籤，而是我們每天都要奮鬥的。而世界上每一個國家都是如此，不民主的做法和流氓官僚不斷地浮出水面並採取行動。所以，太極門案件的解決，將是對臺灣民主的重要考驗。而我們也真誠地希望，對過去經歷能讓臺灣走向更公平、更光明的未來民主。」

回顧歷史，鄭南榕先生、陳永興醫師、李勝雄律師等人權鬥士，1986年2月4日臺灣人權促進會和其他五十五個團體共同發起一個「二二八和平日」的促進運動。在全臺灣以舉辦了廿二場二二八說明會，將這個島上四十年來最大的禁忌「二二八事件」的陰影打破。如今二二八事件發生七十四年後，所謂「轉型正義」仍在推動中，我們希望大家的努力，讓臺灣早日成為民主、自由、法治、人權及有公平正義的國家。