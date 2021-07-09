施哲三，1938年出生於彰化的鹽埔小村庄，他的父親是國小的校長，在漢學和書法詩詞都有很深的造詣，小學時代正值二次大戰的砲火猛烈，周邊鄉下人家困苦的生活和大自然的美麗景色在他童年時代留下深刻的印象。中學時代他進入員林中學就讀，每天要坐小火車通學，在高中畢業前三個月，通學的火車發生意外事故，火車相撞造成許多傷亡，血淋淋的畫面讓他下定決心要學醫拯救生命造福病患。1957年他考入高雄醫學院，在學中深受高醫創校校長杜聰明的感動，立志要做一個研究學問救人濟世的好醫師，醫學院畢業當完兵，他赴美留學進入有名的梅約醫學研究中心當病理科住院醫師，並研習核子醫學，取得專科醫師資格後，他進入威斯康辛大學醫學院從事臨床及教學研究工作，服務將近30年，作到威斯康辛大學教學醫院馬迪生市最大總醫院的病理主任和檢驗所所長有8年之久，期間他為了增加醫院管理的知識和技巧，還抽空在去西北大學的企管學院修得企管碩士學位，把整個病理檢驗室經營的非常上軌道，之後他在芝加哥自己開設了一家規模相當大的病理檢驗公司，旗下有超過30位病理科專科醫師服務相當多的醫院和診所，業績好到公司股票上市，他賣掉股票決定轉行去做藝術家。

1994年，當施哲三正值事業巔峰，他是知名的病理學家、核醫專家，又擁有病理檢驗公司業務鼎盛的時刻，上帝對他發出了呼召，就在當年他受洗為基督徒3個月後，他內心不斷的出現生命的吶喊：｢你要去創作，成為一個醫治人類心靈的藝術家｣。非常出乎他人意外的，他突然決定放下病理解剖刀離開顯微鏡，拾起了畫筆展開心靈的眼睛透視周邊的人事物，他畫起生命的起源，上帝創造的花、草、美麗的萬物、人生過程遇見的人、顯微鏡下觀察到的細胞，他的油畫特別具有醫學家的特色，充滿了對｢愛、和平、盼望｣的色彩，很快就引起了歐美畫壇的注目和好評，令人料想不到的一個半路出家的藝術創作者，短短二十年間成為世界級的畫家，他的畫受邀到巴黎、東京、美國各地展出，贏得國際人士的讚譽和藝術愛好者的收藏，當然他也不忘回到自己的故鄉，在台北的國父紀念館及彰化故鄉做了成功的展出，他也捐出以和平鴿為象徵的雕塑作品給他的母校高醫珍藏！



2016年施哲三以和平鴿為象徵的雕塑作品給母校高醫。圖／民報資料照

不只是從事油畫的創作，施哲三竟然在他居住的芝加哥北郊區（很高級的猶太人住宅社區），興建了一座私人美術館，取名「海嵐美術館」（Musée Highland ）裡面典藏了100多幅他自己精彩的作品，而周邊庭園也精心設計陳列了許多他作的雕塑，這個美術館吸引了許多國內外愛好藝術的人士前往參觀。施哲三的最後夢想是將這些珍愛的藝術品有一天能全部搬回故鄉台灣，因為他覺得自己的畫作散佈在世界各大美術館和收藏家手上，他寧願有一天這些畫作都回到他自己心愛的台灣！



施哲三海嵐美術館。圖／施哲三提供

※本文將收錄於《台灣醫界人物百人傳》續集