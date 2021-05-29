作者指出，人民有選擇打哪一支疫苗的自由，但是政府是負把關的責任，讓人民隨便打了不合格的疫苗，不但個人受害甚至傳染別人，到時候這筆帳要算在誰頭上？而且國際專家表示對不透明的中國疫苗不信任，中國也有疫苗專家透露，接種『國藥』疫苗後，副作用高達七十三種。示意圖／Pixabay，公視，民報合成

趁著台灣『武漢肺炎』疫情突然升高，一些紅藍白政客，好不容易找到可以攻擊民進黨，以及破壞台灣防疫成功的世界聲譽的機會，花招百出，讓人看了痛心。這些政客要不是分不清大是大非的笨蛋，就是心懷不軌的壞蛋。台灣此刻面臨中國病毒肆虐，危機四伏，不但人人自危、醫護人員疲於奔命、本來謀生就很困難的升斗小民更陷入生計無著的困境，正需要全體國民同心協力，團結抗疫的時候，中共黃鼠狼給雞拜年，說要以中國疫苗援助台灣同胞，台灣人不是笨蛋，當然討厭中共這種一面派匪機匪艦侵台，一面又要裝好人的嘴臉。但是，有一些心向『中國』或自認為是『中國人』，吃台灣吃得又肥又白的台灣蛀蟲，借著台灣國難當頭的機會，呼應中共的統戰，不管人民死活和國家安危，逼執政黨中央開放進口中國疫苗、逼衛福部長下台。這些政客的作為，根本不是為了人民的福祉，而完全出自『傾中反台』的意識型態。換句話說，這些人是中了『中國病毒』的思想病毒。二戰後『中國國民黨』流亡政權為求自保，對台灣人全面洗腦所注射的就是這種『中國病毒』。我有一個受高等教育的同學，說他有一個來自台灣南部鄉下的同學，一批評中國的不是，就跟他翻臉。我看過那個同學，那是一臉忠厚純樸的南部人。我的好同學有一點沒想通，這個來自台灣南部鄉下的同學，其實已經被洗腦成『中國人』了。因此這個貌似忠厚善良的同學，對中國政權的邪惡無感，一點也不奇怪。是我們自己沒有看透意識型態的真實，卻執著於外在的相貌和籍貫的區分，而產生對這同學的誤解。中了『中國病毒』的人，會變成『中國人』。而這樣的『中國人』是沒辦法跟他講道理的。這就是中共可以施行『認知作戰』主要的基礎。

台灣的這些『中國人』，一直強迫台灣政府開放『中國疫苗』。其實5月27日《華爾街日報》報導，世界衛生組織正要求中國科興控股生物技術有限公司提供更多有關新冠疫苗的安全及生產流程數據，以便評估是否符合世衛的標準。據知情人士表示，世衛高級官員預計世衛或將推遲到6月份，再決定是否批准緊急使用科興新冠疫苗。因為科興一直未提供完整的資料，而且事實上科興疫苗的效用在國際上倍受質疑。智利三分之一人口接種首針科興疫苗後，確診數不跌反升至百分之三十；巴基斯坦、土耳其、巴西等國，使用科興疫苗後確診人數，也都不減反增。截至3月8日的不完全統計，全球都已經有五十六例接種科興疫苗後死亡的案例。而自2月26日到3月24日，香港民眾接種疫苗二十七天內，就有十人死亡，其中涉及科興疫苗的有九例。國際專家表示對不透明的中國疫苗不信任。中國有疫苗專家透露，接種『國藥』疫苗後，副作用高達七十三種。中國疫苗是世界上最不安全的疫苗。根據『法廣』報導，不論是習近平還是李克強，都還沒有對國產疫苗伸出自己的胳膊。

我在網路平台看到一則頗有意思的發問：「人民是否有選擇打哪一支疫苗的自由？」

這還用說嗎。人民當然有選擇打哪一支疫苗的自由。但是政府如果沒有負起把關的責任，讓人民隨便打了不合格的疫苗，不但個人受害甚至傳染別人，到時候這筆帳要算在誰頭上？衛福部的職責，最重要的就是嚴格把關食物、藥品的安全和公共衛生疾病的預防。現在的衛福部的表現，正是傳承了前衛生署『預防醫學研究所』（改衛福部後的『疾病管制署』）和『藥品食物管理局』（改衛福部後的『食物藥品管理署』）科技專家洪其璧博士的建樹。我有幸認識這個剛正廉能的留美博士。從他的求學過程和做事為人，我了解到台灣今天衛福部的表現，絕非倖致。也絕對信賴衛福部的施政作為。洪教授寫了一本個人回憶錄《突破與堅守》（前衛出版社2020年3月出版）。對這段歷史有深入而詳細的敘述。可以讓我們了解台灣除了政治改革之外，科技部門的專家們是如何在官僚體制中一步一腳印改革過來的。所以我敢在這裡支持衛福部，絕非無的放矢。不信的話，可以去買一本來看。這是一個出身於台灣鄉下的讀書人，立志、求學、用世的勵志書籍，也是可供政治研究者了解公共衛生官僚機構改革的參考。在這個疫情嚴峻的時刻，讓我們更加珍惜台灣的改革和為此奉獻一生的人才。大家一起為醫護人員和衛生官員加油！加在他們肩上的重擔，比任何人都沉重。



洪其璧博士個人回憶錄《突破與堅守》對衛福部蛻變及拓展歷史有深入而詳細的敘述。讓我們了解台灣科技部門的專家們是如何在官僚體制中一步一腳印改革過來的。圖／前衛出版社提供