聖誕節向來是分享愛及傳遞溫暖的美好佳節。高雄長庚醫院選在聖誕節前夕悉心規劃，讓節前有暖暖的聖誕氣息；特別包括聖誕市集，引進文創藝術風格之特色餐車，加上社區星光廣場聖誕節慶裝飾，推出長庚漫步計畫，形塑應景又具特色之風情，讓醫護社區與福委會活動成為員工打卡新熱點。

今年邀請到了玻利維亞Bolivia Folk Dance group ，來聖誕市集表演用在真正的祭典裡的曲目。三位祭師，用了十幾種不同的樂器！

醫院每年都有舉辦聖誕癌病關懐特別兒癌病房，讓病童及其家屬皆可因節慶氛圍而暫忘病痛。

辦公室與助理群個別化的耶誔節裝飾日益濃郁，今年連指甲都聖誕美化了，讓人眼睛為之一亮。



聖誕市集中，引進文創藝術風格之特色餐車，讓醫護社區與福委會活動成為員工打卡新熱點。示意圖／陳順勝，民報合成

聖誕假期包括前一天聖誕夜與聖誕節，今年又特別又令人難忘；我需公差出任務到台東，服務我多年的專案，讓他送溫馨給老友。利用機會我做主治醫師職能訓練的觀察，除了生活化運動平衡功能的實地觀察，最重要的是高級腦皮質認知功能的實地評估；如判斷、抽象能力的整合、情緒的表達、語言的選擇等等。

現實生活提供最實際的環境與情境，作為職能訓練與實務操作最有效。特別在聖誕氣氛下來從事，是最佳的愉悅觀察情境。

相隔近20年，是記憶測試與療癒最自然有效的機會，包括取憶retrieve、回憶recall、與記憶remote memory，也可以觀察到各種可能情緒情節emotional complex的表現。



前總統陳水扁（左）到台東時特別去探訪大夥耳熟能詳的90歲藝人「脫線」（右）。圖／陳順勝

台東這地方相對陌生的環境，可以看到對比較新環境的適應與練習、學習的過程，在熟悉友人的陪同下，這種保護環境讓我放心。

旅程的夥伴是民間友人，議題對一般人有創新性。這趟台東兩天一夜的行程，遊覽車上聽著江蕙的告別演唱專輯，朔造回到過去時光的隧道，營造舊時時光的氣氛，到台東特別去探訪大夥耳熟能詳90歲藝人「脫線」，也拜訪20年前後援會會長，一路上隨機出現的眾多支持者或粉絲。我注意到自然誠懇表情的流露，這種親和力一如往昔，令人動容，這是額顳葉腦皮質最極致的表現無人能擋，保有的功能確定都回來了，又加上歲月與歷盡滄桑後的天真無邪表情。晚宴有相隨原住民藝人的歌唱，點綴的這種氣氛。



晚宴中有原住民藝人的歌唱相隨。圖／擷自陳順勝臉書

第二天伯朗大道上金城武樹，回憶昔日當地農民讓牛隻歇息的情景。這幾天我將會有繼續像席德進畫展、米巴奈、日暉的住宿、花東縱谷與沿海公路的美景等實地觀察紀錄。

2021年的聖誕節真的是溫馨而且難忘的！



前總統陳水扁也在臉書分享訪台東圖文。圖／擷自陳水扁臉書