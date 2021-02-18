如果中國的疫苗沒有限制年齡的話，他們的效果就達不到50%，就不能作為疫苗。所以聰明的中國人就想出一招：把年齡限制在59歲以下。示意圖／擷自公視新聞影片

台灣對於要不要用中國的疫苗有很多爭議。

不過我想最重要的是中國的疫苗有沒有效。

很奇怪的，中國並沒有公佈他們測試的結果。我看到的是土耳其說中國的疫苗91%有效，印尼說65.3%有效。

怎麼會差那麼多？

土耳其的測試只有1,300人，印尼也只有1,600人。實在少得有點奇怪。巴西的測試有12,000人參加，也許比較有意思。

巴西本來是12月15日要公佈。但臨時應中國的要求，延期一個禮拜。到了12月22日又再度延後。後來一直拖到今年1月7日才説是78%有效。

不過巴西負責測試的是一家私人公司Butantan。這家公司有人開始向新聞記者洩露不同的結果。1月12日，Butantan公司出來正式澄清說78%是只包括重症及中等症狀的。如果包括輕症及沒有症狀的是效率只有50.4%。

所以世界各地的新聞都說中國疫苗的效果只有大約50%。

巴西測試結果透露的「機關」

那麼土耳其和印尼的結果是輕症及無症狀也不算嗎？

不過更有意義的是，Butantan公司宣稱那只是59歲以下的人測試的結果。

如果是60歲以上的人也包括在內的話呢？

那當然是不到50%了！因為年紀越大，抵抗力越低。

但是我們平常在講疫苗的效果當然是對成年人的效果。所以中國的疫苗效力是不到50%的！

為什麼中國要限制到59歲以下的人呢？

昨天看到一則報導才瞭解裡面的「機關」。原來世界衛生組織去年曾公布，要求疫苗至少要達到50%有效。所以如果達不到50%的功效，就不能做成疫苗。如果中國的疫苗沒有限制年齡的話，他們的效果就達不到50%，就不能作為疫苗。所以聰明的中國人就想出一招：把年齡限制在59歲以下。

如果效果更差的話，當然可以再調整到更低年齡。所以不管測試的結果怎樣，都可以調整到效果50%以上。

中國人的這種聰明，我自嘆不如！



作者提出，台灣對於要不要用中國的疫苗有很多爭議，最重要的是中國的疫苗有沒有效。示意圖／Pixabay