美國總統拜登星期三（5月26日）發表聲明，要求美國情報機搆加倍努力，收集和分析有關2019年冠狀病毒病（COVID-19）起源的信息，並在三個月後向他報告新冠病毒是來自動物源還是實驗室事故。他還要求國家實驗室和其它政府機搆協助情報界的努力。拜登還表示，美國將繼續與世界各地志同道合的伙伴一道，敦促中國參與國際調查，並提供所有相關數據和證據。

聲明全文如下：

早在2020年初COVID-19出現時，我就曾呼籲美國疾控中心進入中國，了解這個病毒的情況，以便我們能夠更有效地應對。我們的檢查人員在最初的那幾個月裡未能前往實地，這將永遠妨礙對COVID-19起源展開的任何調查。

盡管如此，今年3月，在我就任總統後不久，我讓我的國家安全顧問責成情報界準備一份關於COVID-19起源的最新分析報告，包括它是源自人類與受感染動物的接觸還是來自實驗室事故。我在本月早些時候收到了那份報告，並提出了進一步跟進的要求。截至今天，美國情報界已經「圍繞兩種可能的情景形成共識」，但尚未就這個問題得出明確的結論。這是他們當前的立場：「雖然情報界有兩方面的人傾向於前者，一方面的人傾向於後者……每一方面的信心度都是低度或中度……他們中的大多數人不認為有足夠的信息來做出哪一種情景比另一種情景更具可能性的評估。」

我現在已要求情報界加倍努力，收集和分析可以使我們更加接近一個明確結論的信息，並在90天後向我報告。作為這個報告的一部分，我已經詢問了可能需要進一步調查的領域，包括向中國提出的具體問題。我還要求我們的國家實驗室和我們政府的其他機搆加入到這項工作，以加強情報界的努力。我已經要求情報界讓國會充分了解他們的工作。

美國還將繼續與世界各地志同道合的伙伴合作，敦促中國參與一項全面、透明並以證據為基礎的國際調查，並提供所有相關數據和證據。