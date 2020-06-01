歷史課不教的泰源起義，五壯士勇敢的身軀，宛如新生的紅花，不僅在春天的花季裡萌芽，也在漫天雪花裡盛開，更在日復一日的黑夜裡綻放。圖為泰源監獄。圖／擷自政治受難人互助會影片

天色漸漸光／遮有一陣人／為了守護咱的夢/成做更加勇敢的人

《島嶼天光》歌詞

1970年2月8日，五位泰源監獄的外役政治犯—鄭金河、陳良、詹天增、江炳興、和謝東榮，五壯士有自己的驕傲，勇敢為追求台灣獨立而發動武裝革命。當時整個天空正在互相遠離，監獄內一張張模糊臉孔，你看不清未來的命運，而在監獄遭遇非人對待的五壯士，看著人類的本質是如何扭曲，上演著恐怖，尊嚴變成了蟲子、膿瘡、屍水與肉塊，而成了歷史上的種種屈辱、迫害和殺害。

監獄內的憂鬱不是藍，而是無邊無盡的黑。冷風呼嘯，你看著這場革命，背後充滿黑色氣息，你想要看看那些口說暴動的臉，想飄蕩在那些人沉睡中的眼皮上，想闖進他們的夢裡，想一整晚在他們的額頭、眼皮間徘徊飄蕩，直到他們在噩夢中看見那流血的雙眼，那些哽咽的、說不出口的，到底為什麼要對開槍、為什麼要殺戮。

五壯士這場革命目標是先佔領台東富岡電台，播放《台灣獨立宣言》，號召台灣人起來推翻外來殖民政權。起義行動失敗後，五壯士向山區逃亡，只能把悲傷反覆咀嚼，仍無法探出天羅地網的縫隙，只能想像出口會是光。大霧似是無邊無盡，前方沒有光的出口，朦朧中，你分不清楚是失眠還是淚。可是，在默然逝去之前，可能，是無數的哭聲，在眾多夜裡，一直徘徊在人的夢中久久不散。

當五壯士在新店安坑刑場被槍決的時候，一陣槍響，紛紛倒下的身軀，喪失的生命，如同枯葉飄落，然而你只是默然無語，轉身離開現場，你的影子只會躲回角落，躲回黑暗中苟延殘喘。日後的你頭髮都成雪白，像落葉快速地凋零，不時對自己的懦弱感到自責。愧疚之餘，你想著，自由的代價是生命!生命的代價是勇氣!

革命之後，槍口下濺射的鮮血長成一朵鮮明的紅花，鮮紅的血渲染在每個角落，曾經模糊的歲月之痕愈見清晰，每個世代都開始覺醒，從五壯士的身上，彼此生命的相遇，都用不一樣的方式來述說關於自己的故事，並藉此以不同的方式不停對話。鼓起勇氣的五壯士，是那些代替為追求自由赴義的台灣人，也是至今仍像影子般穿梭在你我身邊的台灣人。無論如何，五壯士都在台灣歷史不可抹滅的一頁中淺淺札根。

即使是歷史課不教的泰源起義，你想像五壯士仍在遙遠的土地上，直視尊嚴與暴力共存的年代，而五壯士勇敢的身軀，宛如新生的紅花，不僅在春天的花季裡萌芽，也在漫天雪花裡盛開，更在日復一日的黑夜裡綻放。