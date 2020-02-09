武漢台胞撤僑事件，可能讓台灣的防疫有了破口，衛福部長陳時中能不傷心落淚嗎？小英政府若不果決的與中國斷航，就是等到我們自己真的變成疫區時，讓各國紛紛宣布與我們斷航了。圖／取自facebook.com/mohw.gov.tw

歷史告訴我們，國民黨跟共產黨「黨對黨」交手談判，從來沒有贏過！不但輸得很慘，而且還不知道是怎麼輸的。

這次武漢疫區「台胞撤僑」事件，再次印證這殘酷的失敗歷史事實！報載2月4日第一班武漢包機返台國人抵台後，部分媒體報導此為國民黨7人小組功勞，當他們正沾沾自喜不到24小時，隨著機上乘客出現狀況（有人確診為肺炎病例，有人根本不在名單上、更有30幾個持中國護照的非台籍人夾帶入境…），以及武漢台商救援會長徐正文散播假消息之後，國民黨發現又被中共擺了一道，立刻做出切割，指稱徐某的個人行為跟國民黨完全無關聯云云…

徐某的身分、國民黨的醜態，媒體報導很多，不必一一在此贅述。

我們要認知的是中共居心險惡，防不勝防。在防疫上，中共一貫隱匿疫情且不顧人道原則，一切政治至上，搞政治動作。這次武漢台胞返國，他們不讓政府派華航專機去接人，就是怕給人「國與國交涉『撤僑』」的印象；他們硬要以同屬一國的「國內」方式處理，由他們自己的飛機載人回來，而且不照我們要求的老弱病優先名單，不但偷渡了30幾個非台灣人，還夾帶了武漢肺炎的確診病患進來，其邪惡居心不問而知，已經有人直指係「木馬屠城記」了。中共得了便宜還賣乖，其國台辦還轟我們是「以疫謀獨」，實在讓人傻眼！

難怪不眠不休領導抗疫、身體疲憊不堪、聲音已經沙啞的衛福部長陳時中在記者會上哭了，因為這事可能會讓台灣的防疫有了破口，等於以前的努力全都白費了，他能不錐心痛肝、傷心落淚嗎！

我也跟著哭了，更深深覺得，台灣是該跟中國斷航的時候了！

我在等，看看得到817萬票勝選的小英總統，是否會為2300萬同胞的健康安全著想，跟進美英德等先進國家的同步做法，宣布與中國斷航，等疫情結束之後再復航。目前有些國際性郵輪上發現有肺炎病例，已遭義大利、日本等國拒絕靠岸，新聞說，載有肺炎病患的鑽石公主號已在琉球外海繞行十幾小時無法停靠那霸港，聽說該艘郵輪明天就要靠岸基隆了，台灣人怕怕呀！

小英政府若不果決的與中國斷航，就是等到我們自己真的變成疫區時，讓各國紛紛宣布與我們斷航了，這是許多有識者最憂心的事啊！

甚至，中國也可以藉機吃豆腐的說「我國台灣省疫情嚴重，應與武漢、溫州、杭州、廣州…一致，實施『封閉式管理』，大陸地區與台灣地區航班全部取消，即刻生效」。

那，那，那，台灣就真真正正變中國的一省了。嗚呼哀哉！