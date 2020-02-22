日本及韓國肺炎疫情嚴峻，疫情中心宣布即日起提昇日韓旅遊警示至二級，指揮官陳時中表示，不排除進行邊境管制。

日本及韓國武漢肺炎疫情延燒，我國流行疫情指揮中心今天宣布，將日本、韓國的旅遊疫情建議提升到第二級「警示」（Alert），和新加坡同級，即日起同步實施健保卡註記，提示名單納入日、韓。疫情中心指揮官陳時中表示，未來將依據疫情變化，不排除對日韓進行邊境管制。

韓國疾病管理本部今(22)日表示，武漢肺炎新增確診病例暴增至142例，其中92例和慶尚北道南部清道郡的大南醫院有關，南韓累計確診病例增至346例。最令人擔心的是，目前的確診病例中有超過150起和新天地耶穌教會大邱教會有關，是一名61歲婦人，她是在2月10日出現發燒症狀，確診後還到處參加活動，引發重大疫情。

因為南韓大邱「新天地教會」爆出的「超級傳染者」，南韓國防部昨天已經宣布，自今日零時起，南韓三軍將「全面展開休假管制」，各種例行的排休、特休、外散宿，將無限期暫停。南韓政府也同步指定大邱市和慶尚北道清道郡為傳染病「特別管理地區」。

至於日本部分，日本的武漢肺炎確診病例數已達110例，分散於14都道府縣，超過7成為當地或疑似當地感染，其中多例感染源不明，且已發生數起社區及醫院群聚，該國防治政策已由防堵轉為減害。

日本東京都政府昨日在新型冠狀病毒對策會議上表示，作為防止感染擴大的對策，由東京都主辦的室內大型活動以及提供餐飲的活動到3月15日原則上中止或延期，並呼籲，民營企業也把都政府的舉措作為參考之一，判斷是否舉辦活動。

考量日韓疫情擴大，我國流行疫情指揮中心今天宣布，將日本、韓國的旅遊疫情建議提升到第二級「警示」（Alert），和新加坡同級。疫情中心指揮官陳時中表示，未來將依據疫情變化，不排除對日韓進行邊境管制。

同時，健保署勾稽移民署資料，目前健保卡註記有中港澳旅遊史及確診病患接觸者等資料，從第一波中國武漢及湖北，到第二波納入小三通和中港澳，第三波納入新加坡和泰國，日本及韓國也列入提示名單之列。