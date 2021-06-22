中國北京當局正以實際行動，向台灣當局索討中國領土金門和馬祖兩外島。美國國際評估暨戰略中心「未來亞洲計畫」主任譚慎格（John J. Tkacik）近日專論《外島與台灣的未來》文中提到，台灣對這些外島(指金門和馬祖)的管理已經不再以「一個中國」原則為依歸。該文作者表示，他「懷疑」與1958年由中國國民黨掌權的時代不同，2021年的台灣政府應該寧可在聯合國擁有一席之地，也不願保衛這些島嶼免受中國的侵略。因為中國人民解放軍肯定隨時都可能佔領這些島嶼，何況目前中國的抽砂船已經公然地日以繼夜、集結侵擾，不惜破壞屬於中國領域金門、馬祖脆弱的水域生態，侵蝕原本絢麗的海岸線，作者認為這是北京動搖台灣人對自己民主體制信心的最新伎倆，北京共產體制直接挑戰台灣民主體制，對此台灣當局何以無法有效對應，還是陷入維護福建省的金馬與中國分不開的泥沼中。

《外島與台灣的未來》文中敘述，當年中國國民黨蔣介石佔據金門和馬祖之主要目的是拒絕「兩個中國」政策。蔣介石堅持佔據中國的金門和馬祖，表面上是為向台灣人民表示，他要反攻大陸奪回「中國代表權」，也拒絕「兩個中國」政策。1955年當時的美國參謀首長席雷德福（Arthur Radford）上將，到台北與蔣介石進行磋商，並說明艾森豪總統無法再保證協防這些中國沿海的小島，蔣介石向雷德福堅稱：「金門和馬祖是他的政府在中國的土地上最後的立足點，他不能主動放棄這些島嶼，否則他將失去代表中國與自己人民的支持」，然美國外交官認為，在蔣介石眼中，他若主動放棄這些外島，就等於是接受「兩個中國」政策，或者更精確地說是接受「一個中國、一個台灣政策」，承認自己是失敗者。1958年台灣海峽危機驚濤駭浪之後，美國國務卿杜勒斯（John Foster Dulles）當面請求蔣總統放棄金門和馬祖，將它們歸還給共產黨，同時承諾將讓台灣的國際法律地位成為「有待未來國際協商解決的未定狀態」，以阻止「中國」接收日本放棄的台灣領土主權，可見金門和馬祖確實是屬於中國的領域，與台灣無關。

其次，有關台灣和澎湖的法定位。誠如台灣憲法學會前理事長許慶雄教授於2020年《台灣地位未定之後的發展與事實證據》等系列專論所述：過去主張「台灣地位未定」、「台灣不屬於中國」，主張獨立建國、宣布獨立的時機，一是舊金山和約前後，一是解嚴前後。50、60年代暫時有台灣地位未定的時期。但是舊金山和平條約成立之後，中華民國政府佔領台灣至今，「台灣屬於中華民國政府之下的中國」是事實證據。為掌控聯合國「中國代表權」，美國與西方各國後來支持中華民國政府繼續占有台灣，等於是承認中國擁有台灣的領域主權。

要獨立建國必需表明建國意志

然，台灣人民要獨立建國，不必主張地位未定，最重要的是必需表明建國意志宣布獨立。宣布獨立並不是指，有沒有正式發表獨立宣言或寫成文字，而是重視有沒有堅定、明確的向國際社會表達獨立建國意志。因此任何方式對外表達獨立行動，就稱之為宣佈獨立。可見某政治實體代表當地住民，對國際社會「宣佈獨立」，並沒有明文規定之特定形式與條件。 《外島與台灣的未來》隱晦地告訴台灣人民，促使台灣政府主動策劃放棄金門和馬祖，以及故宮中國歷史文物之行動，這也是台灣「宣佈獨立」的方式之一。

中國北京計畫性試圖以中國病毒併吞台灣之謀略已經明朗化。由中國北京當局所策劃，而造成全球性之疫情傷害和損失無可計數，疫情至今也未見平息，從美國官員和智庫研究員對台灣人民之邀約，加上近日專論《外島與台灣的未來》對台灣人民和台灣當局之隱晦式提醒，台灣的國際法律地位，有機會因為全球性新冠肺炎病毒之疫情，而出現「有待未來國際協商解決」的機會。 將金門、馬祖、故宮文物等物歸原主中國，使台灣能與中國分離切割，是應該處理的要務。台灣政府應該利用此機會，放棄早已不符合國際和台灣現況的「一個中國」政策，不應該因為佔據中國領域和歷史文物，而牽累台灣人民喪失最後建立新國家之良機。

在此呼籲台灣政府早日將金門和馬祖，以及暫時性存放在台灣故宮博物院之中國的歷史文物等歸還中國，清楚劃定以台灣和澎湖為領域範圍，建立和中國無法關係的新國家，成為聯合國成員國之一員，共享新冠肺炎疫苗等國際資源。

最後，金門和馬祖、台灣和澎湖，全體住民皆適用「住民自決原則」。然「正確的認知」是全民投票之基本要件，無論是外島或是台澎島住民，對「中華民國的法定位之真相」必須要有「正確的」認知，才能喚起「住民自決意識」之抬頭，在正確的認知之下，以符合民主程序之方式(全民投票)行使「住民自決權」，由當地住民決定自己和土地的命運。台灣政府應該早日使台灣人了解真相，舉行全民投票，由當地住民自己決定金門和馬祖、台灣和澎湖未來的法定位，之後以民主程序之結果為依據，協助離島或留島計畫和行動。