作者指出，日本時代有一段時期，雲林縣和嘉義縣市皆隸屬於台南州，雲嘉嘉合併實乃水到渠成順天應民。示意圖／擷自維基百科，民報合成

嘉義縣市民眾沒有反對雲林加入未來的嘉義直轄市，因為雲林縣和嘉義縣同質性非常高；反觀日前國內各家民調皆顯示不分藍綠大部分的新竹縣市民眾都反對苗栗縣併入新竹大家庭，很大部分的原因應該是苗栗縣和新竹縣市都會區有很大的異質性。

因為雲林縣、嘉義縣和嘉義市就如同桃園三結義；在日本時代有一段時期，雲林縣和嘉義縣市皆隸屬於台南州，現在雲嘉嘉合併實乃水到渠成順天應民。

雲林縣毋須擔心會被邊緣化，舉例來說，桃園市北有桃園、南有中壢，彰化縣北有彰化、南有員林，宜蘭縣北有宜蘭、南有羅東；未來雲嘉嘉合併之後的大嘉義市，北有斗六、南有嘉義，彼此相輔相成資源共享也互蒙其利。

在昔日跨越濁水溪沒有便捷公路橋樑的年代，彰化民眾的生活習慣是往北跑台中，而雲林民眾是往南跑嘉義，所以雲林和嘉義本來就是相同的生活圈，濁水溪以南的雲林和嘉義地區民眾在生活文化、風俗習慣和民眾通婚等方面都是一體的。

任何人都可以看出，現在的嘉義市幅員實在太小，車子沒開幾步路，怎麼就到嘉義縣了，任何人親自到嘉義市走一趟便知；嘉義市未來想要有任何長遠發展，真的就只有一個辦法，就是雲嘉嘉合併，縣市一家親。

面對二十一世紀全球化挑戰，唯有整合縣市資源，才不會被時代淘汰，想要恢復雲林嘉義昔日榮光，就從雲嘉嘉合併升格開始；合併升格對雲嘉嘉絕對有正面助益，可以立刻提升雲林和嘉義民眾的光榮感，合併之後能實質深化各區間的合作，中央也將挹注更多資源；合併升格對區域綜合治理和財政體質都將有正面助益。