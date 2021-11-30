隨著全球抗中氛圍擴散，台灣在國際上能見度，也無形中提升，習近平越增加對台灣壓力，也越帶來反效果，如今，立陶宛與台灣建立關係，正在考驗虛假的「一中原則」。

11月24日，台灣辦事處在立陶宛掛牌，為了避免過度刺激中共，採用中性的「台灣人辦事處」字眼，但是，中共持續叫囂，在此之前，中共已經對駐立陶宛大使館降級，並使出經濟制裁威脅手段，但是，立陶宛並不屈服，中共揚言要結束辦事處工作，大使館官網才公佈一小時，隨即主動刪文，中共並沒有更強勢斷交作為，來台的立陶宛議員說：民主國家不接受威脅。

美國和歐盟國家已經表態，支持立陶宛的作為，一旦立陶宛抗中成為歐盟典範，這將是推倒「一中原則」的骨牌，更進一步說：國際上很可能出現「一中一台」的國際新常態，立陶宛事件引發的效應，大過於索馬利蘭的台灣辦事處。

27日晚間，立陶宛及波海三國議員連袂訪問台灣，除了參訪以外，最主要行程是「開放國會論壇」的國際會議，在前天，美國國會議員也剛剛在感恩節訪台，衆議院梅斯議員更在推特上鋪文：「我降落在台灣共和國」，讓台灣人大受鼓舞。

台灣正名的外交突圍戰爭才剛開始，但是，兩國中國的外交戰爭卻沒有休止，反而使太平洋島嶼國家索羅門群島受到波及，24日，索羅門首都瓜達爾康納爾島的荷尼阿拉（Horniara）發生暴動，示威民衆來自馬萊塔島，示威民眾衝撞國會，要求總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）下台，並且闖入中國城商業街大肆破壞，只有掛上中華民國國旗處免於受害，示威民眾指控蘇嘉瓦瑞收取中共賄賂，因此在2019年與中華民國斷交，而且，中央政府資源分配不公，馬萊塔島成為建設最落後地方，目前暴動已經有三人死亡。

馬萊塔島的指控顯示：2019年，索羅門群島的外交轉向，餘波盪漾並未落幕，主導中央政府的蘇加瓦雷，與馬萊塔島省長蘇達尼，兩人公私宿怨糾纏不清。

2019年，索羅門群島在中共金援誘惑下，與中國流亡政府（中華民國）斷交，索羅門群島在1978年獨立，1983年就和中華民國建交，外交關係近三十年，一開始就引來親台派馬萊塔省不滿，當時，蘇達尼省長就揚言要公投脫離索羅門群島獨立。

索羅門群島由九百多個島嶼組成，人口68萬，如果馬萊塔獨立，對索羅門群島傷害很大，這個事件帶來的中央政府和地方不睦，始終存在，去年，武漢瘟疫爆發，馬萊塔省向台灣求助，台灣也送去防疫物資，但是卻被中央政府海關扣留，雙方衝突加大，今年6月，蘇達尼省長來台灣治病，回去後就遭到中央政府發動針對他的罷免案，雙方積怨更加擴大。

中共對索羅門群島暴動表示：美國是幕後原兇，這種說法和海地暴動一樣，事實上是兩個中國外交戰爭的衝突，在國外場所引爆而已。

客觀上，索羅門群島政治長期不穩定，從1998年到2003年，內戰經過五年，2006年，總理選舉又發生作票，引起暴動，當時也有中國商店受害，2007年，蘇嘉瓦瑞因為國會發起不信任案投票，被迫下台，如今，政治才穩定十幾年，動亂又降臨所羅門群島。

澳洲基於兩國維穩條約，已經派軍隊入境維持治安，未來，夾在兩國中國之間的索羅門群島，到底要走向親中或親台，仍然值得觀察。



11月24日，索羅門首都瓜達爾康納爾島的荷尼阿拉（Horniara）發生暴動，示威民眾指控蘇嘉瓦瑞收取中共賄賂，因此在2019年與中華民國斷交，示威民眾要求總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）下台。示意圖／擷自公視新聞影片，民報合成