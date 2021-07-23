廣播覆蓋率第一！聽衆最多的「微微笑廣播網」，本周日7/25人氣節目扁「有夢上水」與陳永興「聽醫生講看覓」與會來賓分別是有暱稱「水牛伯」的國會龍頭游錫堃與「安寧舵手」台灣失智症協會創辦人、前恩主公醫院陳榮基院長。

現任立法院長游錫堃，曾任行政院長，他也是民選總統以來做最久的閣揆，台灣民主史上做過政院立院院長的第一人。游錫堃被暱稱水牛伯，「吃苦耐勞．腳踏實地」充滿台灣水牛樸質精神。傲人的地方首長宜蘭經驗與中央擘劃國家發展重點計畫＆新十大建設為人讚譽稱頌。

台灣失智症協會創辦人、前恩主公醫院院長陳榮基2016年獲頒第26屆醫療奉獻獎，現年約84歲的他是台灣「安寧醫療」的推手，推動安寧緩和醫療條例，各界尊稱他為「安寧舵手」。本周日他將在空中分享其推動台大醫院安寧療護、家屬與病患之間人生最後一段路程…等心路歷程，這也是每個人必須面對的人生課題。

. 「微微笑廣播網」周日扁「有夢上水」與陳永興「聽醫生講看覓」接續在上午10點與11點播出。微微笑廣播網手機APP已正式上線，電台網路影音均可同步收聽。

※本周 7/25 大來賓

有夢上水 / 游錫堃 院長

與聽友分享 ~

🎤 71年來做過政院立院院長的第一人

🎤 37歲才唸完大學

🎤 傲人的宜蘭經驗

🎤 民選總統以來做最久的閣揆

🎤 國家發展重點計畫＆新十大建設

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聽醫師來講 / 邀請到

台灣失智症協會創辦人 /

前恩主公醫院陳榮基院長

與聽友分享 ~

🎤 推動台大醫院安寧療護的心路歷程

家屬與病患之間人生最後一段路程

該如何好好的道謝、道歉、道愛、

最後 好好的道別

🎤鼓勵青出於藍的後輩學子

莫忘前人種樹、後人造林的服務熱忱

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賀兵油敬請鎖定喔~

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