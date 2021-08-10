8月8日，東京奧運會終於落幕，日本冒著變種病毒疫情爆發，拖延一年後，堅定舉辦，固然勇氣可嘉，但是，開放國門迎來疫情爆發，菅義偉政府承受很大壓力，卻也讓日本拿到不錯的成績，體育成績躍上全球第三名，從場館到城市設計，日本表現所得到讚賞，可能會抵銷反對派政治壓力，日本並沒有輸。

閉幕前天，已經拿到最多獎牌的中國，志得意滿，以為可以勝過美國，沒料到最後一天，美國一口氣增加三面金牌，還是以39比38，一面金牌之差勝過中國，從金牌數量或所有獎牌計算，美國還是勝過中國太多，中國表面上成績亮眼，卻也是最大輸家，因為這場奧運會上，中國舉國風度太差，使得金牌榮耀失色，小粉紅到處出征，惹來太多麻煩，也為處於杯葛邊緣的明年北京冬奧，種下不可知的變數，習近平執政以來，中國公民素質這幾年不進反退，連媒體也會遭到攻擊，西方國家會認為到北京比賽，心理負擔太大，甚至有人身安全風險，目前變種DELTA病毒已經全中國蔓延，也為冬季奧運會是否舉行帶來不確定。

國際奧委會顯然是最大贏家，因為無法開放入場觀看，反而使全世界的奧運會收視率上升，單單是電視轉播權，就帶來不錯的財收，其次，沒人觀看的賽事，被稱為寂靜的比賽，也創下記錄，科學家正在研究，沒有掌聲和有掌聲，對運動員表現的差別。

沒有觀眾奧運會收視率上升

從冷戰以來，奧運會就是兩種體制下的運動員對抗賽，《紐約時報》形容：中共的舉國體制為「奪牌機器人的製造廠」，遊走在訓練和虐待之間的灰色地帶，為運動員帶來很大心理創傷，造成運動員很少笑容，在奧運會上，美國金牌體操選手，居然可以自由選擇放棄比賽，讓中國運動員覺得不可思議，相較於白俄羅斯選手因為拒絕聽命，面臨被送進精神病院的威脅，待遇可以說有天壤之別，在獨裁法西斯主義政權下，運動員的人權更值得關切。

美國運動員培養，完全是自由市場產物，家庭才是運動員支持力量，而不是由國家決定，美國人因為喜歡運動而運動，與國家命令我運動，兩者相差甚遠，從奧運會獎牌證明：民主自由體制還是勝過獨裁體制，至少出國比賽的運動員，身邊無需政治指導員監控，防止投奔自由。

奧運會上，中國十四歲跳水選手全紅嬋拿到金牌，無意中揭露中共脫貧假象，很多運動員晚年行乞過日，中共為了證明強國崛起，其實對運動員採取勝者為王的叢林法則，能用則用，用後即棄，運動員在中共治下，照樣沒有人權可言。



2021.8.5奧運會上，中國十四歲跳水選手全紅嬋拿到金牌，無意中揭露中共脫貧假象。圖／擷自新華網

台灣在這次奧運會，表現成績各項賽事都有突破，可以說是差強人意，排名跟在中、日、韓後面，未來有很大努力空間，因為全球反中氛圍下，意外使台灣之名登上國際，這也是台灣另外收獲。

奧運會場外，南海軍事風雲持續緊張，美日澳印四國演習，強碰中共的軍演，誰踢了誰的館？沒人知道，8月4日，東協視訊會議上，王毅戰狼仍然對布林肯叫囂，衝突議題還是圍繞維吾爾族、香港、台灣以及武漢病毒來源調查。

本來，奧運會運動設計初衷，就是用運動比賽來代替人類戰爭衝突，看來這個理想很難實現，運動員可以在場上握手言和，政客很難低頭說抱歉，尤其是自由與奴隸衝突時刻，民主與獨裁很難並存。

從東京奧運會上可以看到一個現象，很多華人面孔運動員歸化外國，代表外國出征，卻沒有半個外國運動員歸化中國，替中國出賽，國家社會制度性優劣，不言而喻。

再過半年，北京冬奧即將來到，問題在於疫情和國際緊張局勢持續，歐盟已表態無法容忍中共迫害人權，會出面杯葛，冬奧是否舉辦，恐怕還很難說。