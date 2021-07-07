台北市環南市場7月2日篩檢，爆出41人PCR採檢呈陽性反應，受到矚目，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中部長、台北市長柯文哲和萬華區立委林昶佐等人，更齊至市場召開記者會，不意，因林立委致詞時，直指柯市長的防疫作為太慢，致遭環南市場自治會林會長跳出來狂嗆，波浪至今未平。不過，若能藉此機會釐清民意代表所為何事，包括：為誰而做、做什麼事，或如何做事？對於民主的提升，仍有正面的意義。

由當日場景看來，柯市長在說明環南市場的疫情處理時，林立委即手持麥克風，隨後林立委即指出，這幾個禮拜以來自己一直和指揮中心保持聯繫，希望可以成立聯合指揮所，今天終於看見進駐，但要坦白講，「已經慢了啦」，並指原因各界都很清楚，這段期間疫情是下降或是繼續延燒，大家應該也很清楚。林立委更說，對於剛剛柯市長講的，有些部分不是很同意，很多都是防疫常識，甚至有些人會覺得是「廢話」，例如一開始柯市長講因來往人員複雜，沒有辦法進行篩檢，最後還不是篩檢啊？

民代要傾聽小市民心聲

這時柯市長顯已按耐不住，伸手從身前的麥克風架上取出麥克風準備解釋，只是，站在柯市長面前的自治會林會長迅速自柯市長手中將麥克風接過來，打斷林立委講話，並以道地的台語口氣質問：「無啊（意即反對林立委的說詞）！立委、立委，你說中正艋舺區，你從疫情到現在，你有替我們中正艋舺區的百姓發言嗎？有嗎？你有來環南市場關心嗎？沒有呀！是在騙肖仔！無采我這麼挺你！你只會吐槽別人，要我也吐槽你嗎？選舉前你來好幾次，現在來幾次？只打過一次電話，無采我挺你啦！」，一旁的攤商甚至有人高喊「不要演了」、「滾、回去唱歌啦！」，場面至為尷尬。

常見記者會或公開活動，受邀的民意代表極少會指說別人的不好，頂多只是強調自己的好，何況，這是環南市場的場子，市場1608位攤商，正為疫情所困，擔心做不了生意，自治會林會長多方奔走求助，盼能兼顧疫情清理與市場營運，齊力解決問題，可是，林立委不僅未能當面公開感謝林會長的辛勞，開場的致意也沒有提到林會長的大名，可見林會長必然早已一肚子火。

知名的重金屬歌手，轉戰國會一路順暢的林立委，萬萬沒想到在自己的選區，被會長友人當眾嗆聲。顯然，國會問政或選區服務，眉眉角角，困難度頗高。尤其，若僅順應政策，未能符應多數民意需求，並及時提出變革的主張，僅能在枝微末節下功夫，恐已難滿足選民的胃口。此外，自治會林會長明言，若不是3＋11的決策，或是有人把病毒帶進來，萬華或環南市場怎會有事？不要一直說萬華不好或萬華是疫區，應追出源頭才對。林會長也說，環南市場沒有政治色彩，也沒有政黨立場，誰能為他們做事，讓他們能生活，他們就支持誰。林會長的話語雖未必完全無誤，卻道出許多民生日常工作者的心聲。