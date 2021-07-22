隨著疫情逐漸受到控制，在政府宣布三級警戒可稍微鬆綁之後，藝文展演空間可以開放進入，中正紀念堂第一個接受申請展覽的單位就是安得烈慈善協會，自今日起，中正紀念堂三樓藝廊將展出「孩子的藝想世界」公益畫展。安得烈慈善協會表示，本次展出第四屆和第五屆近140件繪畫和作文的優秀作品，歡迎民眾踴躍前往欣賞。

安得烈慈善協會長期辦理學藝競賽，迄今已邁入第六年，透過活動，希望可以搭建一個讓弱勢家庭孩子一展長才、發揮創意的舞台，並且發掘有潛力、可以栽培的藝術種子。從展出的近140件繪畫和作文的優秀作品，可以看見孩子們充滿豐富想像的創作，更感受到他們純真的心靈世界。



本次展出第四屆和第五屆近140件繪畫和作文的優秀作品，不僅看見孩子們充滿豐富想像的創作，更感受到他們的心靈世界。圖／安得烈慈善協會

「孩子的藝想世界」作品第一次於中正紀念堂展出，總管理處強調，中正紀念堂長期來致力文化藝術素養的提升，此次很高興能與安得烈慈善協會合作，一起為弱勢家庭兒少盡點心力。安得烈慈善協會羅紹和執行長表示，很感謝中正紀念堂總管理處的全力協助，讓孩子們的作品能公開展出，就是對他們最大的鼓勵和肯定。



第五屆7-9年級組-特優陳同學的作品：痕「積」，述說著平凡生活中最簡單的幸福。圖／安得烈慈善協會

安得烈慈善協會「孩子的藝想世界」公益畫展自7月22日起至9月8日止，於中正紀念堂三樓藝廊展出。民眾可以配合相關管制，透過線上或電話預約，實地欣賞孩子們的作品。相關規定說明請上中正紀念堂官方網站。



第四屆7-9年級優選林同學的作品：「捉飛魚」，將漁民辛苦捕捉飛魚的辛苦透過畫筆精采呈現。圖／安得烈慈善協會圖／安得烈慈善協會



第五屆10-12年級組-特優鍾同學的作品「陰暗中的那束光」，象徵著受到鼓勵與支持的意寓。圖／安得烈慈善協會