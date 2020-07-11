拜讀陳榮基教授的 BMW一文，深受感動，尤其是看到春宵「一刻」值千金的深層意涵，更是發人深省。原來這「一刻」是指15分鐘，每天15分鐘的活動運動量（每星期90 分鐘），持之以恆，不但降低了14%的死亡率，還降低了10%的癌症發生率，而且壽命延長三年。所以雖然每天不是很多的活動量，就足以延年益壽，所謂「要活就要動』誠不虛也。

筆者於2010年發行單行本「溫醫師MBC」養生功法，以氣功之名切入，作為養生的主軸，每天花10-15分鐘的時間，達到平衡，伸展，肌力強化，及心肺功能增強的目的。當時的一個心願就是希望能打破中醫界對「氣」之神秘性的執著，我用生理學的角度及西醫基礎醫學的知識來詮釋所謂的「氣感」，如今推展此功法已經十年了，或多或少對醫界或社會帶來一些正面的影響，曾見到一些針灸師對於氣血以西醫生理學/解剖學的方式來詮釋，也能欣然接受，這未嘗不是一件好事。然而對號稱「博大精深的中華文化」：中醫的十二經絡、任督二脈等的氣血概念，卻仍是牢不可破，想要撼動，確實不易。

氣是什麼？

在1980年代末期，面對逐漸普遍的另類療法，美國國家健康中心採開放的態度，把氣功、瑜珈、打坐、針灸等列入為研究的對象，每年挹注數十億元的經費，試圖在研究中找出另類療法的真正價值。經過約十年的研究，於1997年發表了一份Consensus statement，文中說明「……像『氣』的概念，很難用現代生物醫學知識去理解，可是它在針灸治療方面仍然扮演著重要的角色。」如今又過了23個年頭，對於「氣」這件事，我們有進一步的理解，這可分兩方面來談，一則是針灸治療的真正療效與機轉，一則是氣功的功效與進展。

針灸治療疼痛

過去20年有幾個很有意義的研究報告出爐，帶來創新的想法，也因此我們對針灸的真正治療機轉，產生新的看法，穴道的概念開始受到挑戰。第一個是德國的研究(註2)，把 1162 位的慢性背痛患者，分成三組來作不同的治療，半年、一年後追蹤其治療結果。三組的治療法分別為：正規的以穴道為基準下針療法，不按章法下針療法，復健加上藥物治療；結果顯示前兩者的療效比復健加藥物治療更為有效，然而用針灸治療的兩種方法，其療效差不多。這個研究結果帶給醫界相當的震撼，也因此有了新的思維：下針時，準確的取穴，真的那麼重要嗎？

第二個研究(註3)來自美國西岸，把641位慢性疼痛病患，分成四組治療：專屬個人的下針療法、正規的取穴下針療法、模擬下針療法、復健加藥物治療，研究結果與德國的結論相差不遠：有用針的，比沒用針的效果好，然而三種下針法的療效差不多。不禁要問：學習穴道的位置，真的那麼重要嗎？

由這兩個相當嚴謹的研究顯示：老老實實的按圖取穴下針，竟然和隨便插針，治療結果相似，顯然穴道的取位不是那麼重要。既然疼痛的減輕與穴位無關，或許其機轉和氣血不暢（針灸使氣血順暢）沒有關連，因此，有可能要重新思考針灸減痛的機轉，而更大的挑戰是穴道真的存在嗎？如果不存在，那為了強記二十六條經絡（兩組各十二，就是左右各一加上任督二脈）的穴位名稱與取穴方法，不是白費功夫了嗎？穴位名稱有記載的：內經一百六十個，到晉朝變成三百四十九個，宋元三百五十四個，明朝三百五十九個，清朝三百六十一個（榮總陳方佩主任，註1）以後，還有必要去記誦這些穴道？更有甚者，治療某單一疾病要下針的幾個穴位，不是變無稽之談了嗎？

氣功的發展

氣功，顧名思義，和「氣」相關的功夫，其方法五花八門，但基本的精髓：呼吸吐納配合動作則大同小異。一般來說，西醫對「氣功」持相當保留的態度，用氣功來治病，總覺匪夷所思；至於對運氣幫人治病的荒謬作法，更是難以接受，幸好或許因為健保的普及，這種作法已經很少耳聞，顯然社會民智在進步。

因為西醫師態度的保留，即使是以西醫的角度來研究氣功，仍是不喜用「Qigong」一詞，典型的例子如台大蔡敦仁教授於1995發表的論文(註5)，以很嚴謹的西醫研究方法，試圖解開氣功的迷思，這是筆者看過氣功研究做得最徹底的，他用：「breathing coordinated exercise」為題，若由「pubmed」去查文獻資料，找不到此文，因爲沒有「Chi kung or Qigong」等關鍵字。

近幾年以氣功當作輔助治療工具的研究越來越多，舉凡老年人認知功能的增進，術後平衡功能的強化，免疫系統的促進，甚至用於癌症患者接受化學治療或放射治療時的另類療法。以太極氣功為例，對腦的認知功能及「brain plasticity」的增進，用核磁共振（MRI）來分析，發現要比有氧運動更是顯著(註4)。又如最近發表，來自波士頓 Tuft medical center 的研究(註6)發現太極氣功對慢性疼痛身心症（fibromyalgia)的療效遠超過有氧運動，這研究最特殊之處來自於「由三位太極師傅共同制訂一套太極氣功」的功法，內容包含了楊氏太極的十個式子外加打坐的訓練。

在此特別引用Tuft Medical Center的研究是因為他們面對太極氣功的態度與筆者十年前推廣MBC養生功法時的理念（太極養生招式求精不求多），不謀而合。氣功的「氣感」只是呼吸變緩以後的生理現象，它是大腦察覺到的來自周邊組織送來的訊息，這氣感有四：酸麻、腫脹、脈動或溫熱，這些都是局部血液循環被強化後的反應。根據筆者個人的經驗，若呼吸次數降低到一分鐘六次（一次吸呼十秒以上）以下，氣感自然出現，若是將呼吸次數降到一分鐘二到三次，氣感更強。若想把氣功做好，ㄧ定要把相關的生理學與解剖學知識學好。

附註

1.針灸穴道的源起探討與MPS的關係—中華針灸醫學會

http://www.cmaa.org.tw/paper/1999acup04.htm

2. Haake M, Müller HH, Schade-Brittinger C, et al. German Acupuncture Trials （GERAC) for chronic low back pain: randomized, multicenter, blinded, parallel-group trial with 3 groups. Arch Intern Med. 2007; 167（17):1892–1898.

3. Cherkin DC, Sherman KJ, Avins AL, et al. A randomized trial comparing acupuncture, simulated acupuncture, and usual care for chronic low back pain. Arch Intern Med. ;169（9):858–866.

4. https://www.nature.com/articles/s41598-019-53731-z

5. Am. Soc. Nephrol. 1995; #{24133}:92-1400)

6. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5861462/

※本文轉載自： 元氣網醫病平台