如果政府真的認為少子化是國安問題，那麼請幫每一個孩子都有足夠的機會讓專業的人員評估。建議善用疫苗接種的時機，用足夠的公務預算來支持國家未來的主人翁。示意圖／Pixabay

這次肺炎疫情席捲全球，導致無數生命財產的損失。國人與各國民眾都生活在這個傳染病的恐懼之中。現在疫情進入中場時段，各國無不全力開發有效的治療以及更重要的「 疫苗 」。各國專家以及我們的疾管署也明白疫苗對於解除邊境管制的重要性。

其實在過去數十年中，疫苗的推廣幫助了無數的台灣人。大家都知道B型肝炎是我們的國病。但是自從1984年（民國73年）全面幫新生兒施打B型肝炎疫苗後，台灣的肝炎就逐漸減少。再過幾年，肝癌、肝硬化等也會進一步地減少。這對於國人的健康促進，非常重要。

十多年前，我剛開始當兒科醫師的時候，有不少孩子都是因為侵襲性肺炎鏈球菌感染而住院。甚至有好幾位孩子因為肺炎鏈球菌的感染而失去性命。然而自從結合型肺炎鏈球菌疫苗問世之後，孩子的感染就大幅下降。甚至是年長者的肺炎也跟著減少了。一支疫苗，保護的是整個家庭。

依我國全民健康保險法第51條規定，預防接種不列入保險給付範圍。但是以往公務預算也不支持預防接種所需之各種費用（專業人員的接種技術、針筒棉花消毒酒精等耗材費用、專業又昂貴的疫苗冰箱等等）。所以過去二十多年來，負責預防接種的各單位如：醫院、診所等等，全部都是自行吸收這些高昂的成本。直到三年前(2017年)，衛福部才開始由菸捐等非常規歲入成立的疫苗基金，補助微薄的「接種處置費」。

根據2019年6月疾病管制署「充實國家疫苗基金及促進國民免疫力」報告書所揭露的資料：「疫苗接種是國際公認最具成本效益的公共衛生投資作為，根據世界衛生組織的評估，花費1美元於疫苗，平均可節省7至20美元後續醫療支出；而疫苗對國民免疫力的長期維護與促進成效，端賴接種政策的持續與擴增。」然而，公務預算對於疫苗的支持，是嚴重不足的。根據同一份報告書所言：「疫苗基金於99年成立，然而公務預算，均未能依第一期核定原則，補助疫苗經費需求之60%，造成疫苗政策推動延遲。」 「如以107年疫苗接種所需經費三十一億為基準估算，公務預算補助60%經費應核予十八億元。而107年公務預算實際補助疫苗基金之額度七億三千萬元，僅佔疫苗需求經費之23.3%。」我檢視了疫苗基金108年度與109年度的預算書。這兩年都入不敷出。108年預算短絀九億一千萬元，109 年預算短絀五億五千萬元。到了109年末，預算書估計，期末基金餘額將只會剩下九千三百多萬元！

肺炎疫情提醒了全球政府疫苗在防疫上的重要性。為了不要讓防疫優等生的台灣輸在下半場，希望我們引以為傲的「防疫國家隊」，可以注意到現行疫苗政策的缺漏之處，進而改進我國疫苗的研發、接種等制度。這的確是「會做事」的政府不容拖延的當務之急。

兒童的預防接種，其實不只是打針，是全人健康照顧。孩子的表達能力多半都還不成熟，因此孩子的生長、發育、發展都仰賴周邊成人的仔細觀察與評估。然而在少子化與核心家庭化下的影響下，孩子身邊往往缺乏豐富育兒經驗的成人，可以發現孩子的「 小問題」。有時候都要等到孩子已經出現明顯狀況、或發展落後了，才被帶至兒科醫師處就醫。台灣已經嚴重少子化了，我們更要珍惜每一個孩子成長的機會，儘早發現問題，做好「超前部署」。

零至六歲是孩子生長發育的黃金期。這段時間孩子共有十八隻公費常規疫苗需要注射。另外每年的冬天也需要注射流感疫苗保護孩子的健康，重視孩子的家長都會準時帶孩子來接種疫苗。其實這是一個幫助孩子與家長的好機會。以我為例，家長經常在門診詢問我孩子的發展、身高、體重、偏挑食問題、情緒問題、溝通問題等等。同時家長也很關心疫苗注射的必要性與可能的副作用、應注意事項。對孩子好好的評估，對家長仔細的解釋，絕對是可以幫助孩子與家長，同時做好防疫與健康促進。然而，過去數十年，政府對於疫苗的接種，似乎抱著一個得過且過的態度。不僅要求接種單位自備專業人力、自備專用昂貴的疫苗冰箱、不斷電系統、自備各種耗材。數十年如一日。好像給了疫苗，這支針就會自己打到孩子身上一樣，非常的不合理。三、四年前，才開始有了一筆「疫苗注射處置費」，是接種人員的技術費與耗材成本，並無疫苗諮詢、兒童評估與健康促進的預算。如果國家認為打疫苗，就只是打疫苗，不需要去評估孩子、協助家長，那真的是很可惜的一件事。依前述疫苗基金短絀的情況，現行的公務預算顯然無法支應疫苗接種時的全人照顧需求。

也許有人認為，零到七歲之間有七次「預防保健」可以協助孩子，但這並不符合臨床的現況。特別是二到三歲間這一年，只有預防保健一次，三到七歲的四年之間的孩子，也只有評估一次的額度，這真的是嚴重的不足。如果政府真的認為少子化是國安問題，那麼請幫每一個孩子都有足夠的機會讓專業的人員評估。早期發現問題，早期處置。因此，建議善用疫苗接種的時機，用足夠的公務預算來支持國家未來的主人翁。在每一次疫苗接種時，孩子都能獲得專業評估與諮詢的機會，讓每個孩子都能長得更好，厚植未來的國力。這才是物超所值的超前部署！

※本文轉載自： 元氣網醫病平台