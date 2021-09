聯合國大會下周將於紐約登場,兩位美國國會議員致函美國駐聯合國大使,呼籲拜登政府協助台灣成為聯合國正式成員。

共和黨聯邦眾議員佩里(Rep. Scott Perry, R-PA)和蒂法尼(Rep. Tom Tiffany, R-WI)周四(9月9日)致函美國駐聯合國大使托馬斯-格林菲爾德(Linda Thomas-Greenfield),呼籲拜登政府使用美國在聯合國的「發言權、投票和影響力」確保提升台灣的地位,協助台灣加入聯合國。

「沒有任何令人信服或合乎邏輯的論據可以解釋台灣被排除在聯合國之外長達50年之久,」蒂法尼議員在其官方推特上披露的聯名信內容寫道。議員們強調台灣的經濟規模大約排名世界二十,是美國第十大貿易伙伴,「台灣還被視為是非北約的主要盟友」(Major Non-NATO Ally)。

My friend @RepScottPerry and I sent this letter to #Biden admin today demanding full membership in the #UnitedNations for #Taiwan. America doesn't need a permission slip from Communist #China to support our allies. It's time: #UNforTaiwan pic.twitter.com/bCYVkJ4nwF

— Rep. Tom Tiffany (@RepTiffany) September 9, 2021

議員在信中批評說,美國承認古巴、伊朗、朝鮮和敘利亞等支持恐怖主義的國家為聯合國會員,卻不承認台灣,「這是違反常理的」。

「美國允許自己對中華人民共和國的恐懼支配其外交政策,並允許中共滲透聯合國機搆,一再否決台灣正式加入聯合國的請求,這完全是不合常理的,」議員說。

議員表示,「雖然我們傾向於台灣在聯合國取代中華人民共和國,但理解現在要實現這一目標的政治意願是有限的。就目前而言,美國能夠且必須要做的是,至少確保台灣充分享有作為聯合國會員國的權利、特殊待遇和責任。」

「將台灣的地位提升至與中國并列的位置將是民主和以規則為基礎的國際秩序的勝利,尤其正當中國試圖以『強權即正義』的原則取代現有的國際秩序,」議員說。

第76屆聯合國大會9月14日至21日將於紐約登場。議員們在信中要求托馬斯-格林菲爾德大使在14日之前向國會作出回應,說明美國將如何協助台灣加入聯合國。

與此同時,台灣外交部長吳釗燮最近幾個月來積極在全球多國的媒體投書,並接受多家外國媒體專訪,呼籲聯合國接納台灣,讓台灣在全球疫情之下能提供協助。

本月5日,吳釗燮在給日本媒體《每日新聞》的投書中說,台灣是良善力量,聯合國排除台灣不僅違反尊重人權及基本自由的原則,更有礙聯合國的整體努力。

上個月底,吳釗燮向加拿大、韓國等多國媒體的投書中批評,中華人民共和國將聯合國大會第2758號決議與北京的「一個中國原則」畫上等號,作為將台灣排除在聯合國之外的依據,專斷的將其政治立場強加於聯合國,這樣的做法是錯誤的。

「中華人民共和國從未統治台灣,只有台灣人民以民主程序選出的政府,才能在國際上代表台灣,」吳釗燮寫道。



中國外交部發言人趙立堅9月10日在例行記者會回應表示,世界上只有一個中國,台灣是中國領土不可分割的一部分,中國在聯合國的主權包括台灣。

趙立堅還說,聯大第2758號決議已經從政治、法律和程序上明確承認中華人民共和國政府的代表是中國在聯合國的唯一合法代表,不存在所謂「錯誤引用」的問題。

對於中國有關聯大第2758號決議的解讀,美國國會兩黨議員今年4月提出《台灣國際團結法》議案(Taiwan International Solidarity Act),反擊中國歪曲國際組織的發言、政策和程序,並試圖將台灣列為中國的一部分。

《台灣國際團結法》內容澄清第2758號決議,僅承認中華人民共和國政府為中國在聯合國的唯一合法代表,但並未處理台灣人民在聯合國及其周邊組織代表權的問題,也沒有在中華人民共和國與台灣的關係以及就台灣主權問題表達立場。

法案由眾議院外交事務委員會亞太小組主席貝拉(Rep. Ami Bera, D-CA)和首席共和黨議員夏伯特(Rep. Steve Chabot, R-OH)以及其他四位兩黨成員聯袂提出。

這項法案是對《台灣盟邦國際保障與強化倡議法》(TAIPEI Act,簡稱《台北法》)的修正。已生效成法的《台北法》要求美國行政部門協助台灣鞏固邦交、參與國際組織以及增強美台雙邊經貿關系。《台灣國際團結法》將以此為基礎,「進一步反擊中國利用國際組織歪曲國際組織的語言、政策和程序,聲稱台灣是中國的一部分的企圖」。

法案中說:「美國反對未經台灣人民同意謀求改變台灣地位的任何倡議。」

法案還說:「美國主張國際組織抵制中華人民共和國歪曲『一個中國』立場的努力。」

《台灣國際團結法》接下來將送交相關委員會審議,之後還必須獲得參眾兩院的通過,才能送交白宮等待總統簽署生效。