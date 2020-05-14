台灣教授協會反對eID成為歐威爾式政府，呼籲國人注意晶片身分證可能帶來的各項爭議、新增的隱私及資安風險，引起各界廣大迴響。示意圖／取自內政部網站

依故宮博物院的臉書，三百多年前的清雍正皇帝關心地方疫情，江西巡撫布蘭泰呈摺上奏，誑稱「民間多病」實因「飽食貪眠所致」，布蘭泰隱匿疫情之大膽荒謬，慘遭雍正打臉痛批為「所奏可笑之極」。鑑古知今，回顧清雍正皇帝於奏摺中重批「所奏可笑之極」，讓疫情中真正「飽食貪眠」的江西巡撫布蘭泰，一時無所遁形。反觀主政者何時才能展現智慧，發現當前數位晶片身分證New eID的真正問題所在呢？

為推動行政院換發數位身分證政策，中央印製廠採購3000萬張空白身分證及個人資料印製設備（含系統)，並以近32億9千萬元決標予得標廠商之後，導致行政院原訂十月換發身分證的期程被迫延後。據了解，其真正原因似乎在於，得標廠商抽取近二成利潤？即將全案轉分包予其他廠商？因此，我國無法取得eID的關鍵設備與製造技術，而完全受制於國外及國際疫情。

其中，3000萬張空白身分證轉包予外國卡廠Idemia，個人化印製設備（含系統)轉包予外國設備廠DataCard。但是，DataCard集團23家公司及Idemia集團57家公司，之前因為孟加拉政府身分識別證標案涉及違法，都被世界銀行公告列為禁止投標的黑名單廠商。DataCard禁止的期間是一年（去年7月16日到今年7月15日)，Idemia黑名單期間則是二年半（2017年11月29日到今年5月28日)。而且，DataCard集團及Idemia集團在亞洲唯一的eID卡片或個人化設備的生產基地，都是只有在中國。

境外廠商承製數位身分證有資安風險

我國空白身分證及個人化設備，全部交給境外的爭議廠商，這些外國廠商不必提供履約保證，也不受我國政府監督或契約約束，可以在境外自由變換生產基地，或者再轉分包給別人，甚至如果在中國製造部分（例如最重要的防偽作業)之後，再繞道第三國送來台灣，其造成的資安與國安風險，政府將全然無法控管。

台灣教授協會反對eID成為歐威爾式政府，呼籲國人注意晶片身分證可能帶來的各項爭議、新增的隱私及資安風險，引起各界廣大迴響。內政部立即以新聞稿回應「做好對個資及資安的保護工作，並遵循政府採購法辦理招標作業」。日前，中央印製廠曾以官網聲明回應本人拙作指稱：「有關廠商稽查部分，本案卡片生產工廠符合 ISO 國際安全規範並具備相關認證」。卡片生產工廠於投標過程出示疑似假造的印製安全系統國際認證？恐有疑慮。

又，政府機關在招標作業要求廠商免費提供的介接系統等免費項目，據悉廠商卻開價可能近億？機關不但未依政府採購法判定不合格？甚至照單全收，然後由全民買單？重重疑點，連最具有印製專業的中央印製廠，以及全力督導的內政部，竟然渾然未覺，引人遺憾。