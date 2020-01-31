環狀線使用鋼軌，速度又快又平穏，各車廂之間可以相通，座椅安排很實在，在有限空間內創造最多座位和最寬敞走道寬度，超越文湖線，是一條廣大市民皆可搭乘又安全又快速又舒適又高級又可看風景的高架捷運。圖／取自新北市捷運局網站

新北捷運環狀線第一階段完工，試營運期佳評如潮，瑕不掩瑜；環狀線今天上午舉行通車典禮，下午正式營運。

其實環狀線成功，完全在意料之中，先前輿論有太多沒有水準的反對意見，現在證明只是不識字又沒衞生的愚蠢看法，如果台灣給他們領導就完蛋了；這絕對不是什麼事後諸葛，也非高瞻遠矚，看看日本東京都的JR山手線就知道了；不管台灣藍綠政黨怎樣輪替怎樣惡鬥，嘴巴可以相駡沒有關係，但是執政的人興建捷運的手絕對不能停下來。

加速推動台北捷運環狀線

下一階段的任務就是用最快速度和最強力道，興建完成整圈的環狀線，沒有辦法也要想出辦法來。大台北捷運環狀線未來一定叫好又叫座，新北和台北市民要用民意碾壓那些反對捷運建設的政治人物和學者專家，要求台北捷運環狀線又好又快蓋起來。

環狀線當然一定要比文湖線進步，不然就落漆了！環狀線使用鋼軌，所以速度又快又平穏，各車廂之間可以相通，座椅安排很實在，在有限空間內創造最多座位和最寬敞走道寬度，完全抓住重點，不搞假掰噱頭，以上幾點全部超越文湖線，是一條廣大市民皆可搭乘又安全又快速又舒適又高級又可看風景的高架捷運。

安全、便捷、舒適已經不足以形容台灣的捷運，台灣捷運的裝潢和公共藝術都是世界標竿；現在要做的就是積極複製成功經驗。

習慣開車的民眾也不要短視近利，以為自己用不到就反對捷運建設；你用不到，你的小孩用的到；其他的人搭捷運，就沒有人和你塞車！

未來新北產業園區站經蘆洲、大直、內湖到動物園站要抓緊時間興建，行政院也要衝衝衝幫忙新北和台北，沒錢給錢，沒人給人，台北新北也責無旁貸，沒有任何理由，人民不要聽理由，給我捷運環狀線，給我快快快完工，其餘免談！