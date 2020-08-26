7月開始，北京就對香港發佈並立即付諸實施了「港區國安法」，消息公布，舉世譁然。此一舉措實際上是將港人納入中國內地的法治系統，人身自由、言論自由和新聞自由都被鎖定在更為狹隘的範圍，任何人有異議，若公開表達，都動則得咎，可能會遭到被帶到中國內部去拘押並判刑。一時間港人的抗議之聲再度爆發，人們迅速湧上街頭抗議示威。國際上譴責習政權的聲音不斷，美國是採取制裁行動最快速，最強烈的國家。其他台灣、英國、加拿大、澳大利亞也多有支援香港、反制中國的行動。作為曾經的殖民主，英國倒很快對港人伸出友誼之手，而歐盟大家庭的反應比較遲緩。筆者因而給恰在此時上任歐州理事會輪值主席的德國總理梅克爾夫人寫了一封陳情信，請她關注香港今後的命運，並建議德國取消跟香港之間的引渡條約，因為這直接威脅倒海外港人的安全。德國總統斯坦因邁爾（Frank-Walter Steinmeier）嚴厲地批評中國的作法，是違反了1984年的中英聯合聲明和香港的基本法，對「一國兩制」毀約。現在歐洲方面，德國和法國都終止了與香港的引渡協定，算是對中國發出了清晰的反制信號。可惜歐盟其他國家沒有跟進，特別是希臘和匈牙利，他們參與了「一帶一路」計畫，對中國甚是巴結。

外交與政策安全司副司長班因賀芙女士（Christina Beinhoff）於8月18日，代梅克爾總理回信給筆者，信中陳列了德國所做的一系列抵制性佈局，來對中國之手伸向港島的法治、人權表達不滿。該信的譯文如下：

尊敬的M廖女士，

感謝您7月5日發信給總理默克爾博士。您在信中要求她對香港的示威民眾給予支援。



聯邦政府對香港的局勢感到憂心。國安法的頒布，當局照章執法，逮捕了活動人士，取銷某些候選人的資格，延遲選舉的日期，對於這些作法，德國聯邦政府一再提出公開的批評，我們跟中國政府就這些議題，從不同層面敞開地交換了意見。



另外，德國於7月底同歐盟的盟國在理事會的終極會議中，決定採取一些具體的措施。其中包括限制出口某些戰略物資及技術，並且對香港的學生擴大助學金項目。從德國政府的立場來說，有一點很重要，即對那些目前受到政治迫害的人，在某種前提下，可按照德國的法律，給予他們政治庇護。



您在筆會致力於守護新聞和言論自由，尊重人權這種普世價值，及維護開放社會的基本法規。請您相信，德國聯邦政府會繼續為維護世界各地的人權盡力。聯邦政府也會就香港的發展和中國的人權狀況，跟中國政府一如既往地進行公開對話。



致以良好的問候

Chr. Beinhoff簽署

來自總理府的回信，原信如下：

