作者指出，積極推動正名制憲獨立公投，建立現代化優質國家，才能當像以色列人和波羅的海人突出民族尊嚴，予美國社會認定台灣是有存在意義的民族。示意圖／擷自總統府、民報資料照，民報合成

以川普遐硬的性格，為何會和塔利班簽和平協議，同意撤兵，造成原阿富汗政府快速崩盤，予塔利班取得政權哩？其中逐重要的因素是，美國社會反對介入阿富汗內戰的聲浪非常強。和當年美國自越戰撤兵的社會氛圍仝款，結果著是南越被北越統一。

阿富汗變天和當年西貢淪陷仝款震撼台灣社會。西貢淪陷之時，之那黨大力宣傳《南海血書》恐嚇台灣人著乖乖接受赤藍假「之那民國」統治。阿富汗變天，無台灣民族尊嚴的蔡英文管理當局，不斷引用美國總統拜登和其他官員，空喙哺舌放屁安狗心的發言，來安搭台灣民心。坦白講，這種做法和蔡英文用假論文塞入國家圖書館，企圖欺騙台灣社會講伊有博士學位，仝款虛假不實，咁哪肖想騙台灣人繼續乖乖接受死路一條的赤藍假「之那民國」。

在社會人心波動的時陣，我無反對掌權者出來安搭民心。總是，權力集團必須秀有智慧瞭解並掌握問題，展現真正有意願和能力守護台灣免受之共綁匪的併吞。蔡英文的民進黨買辦集團完全閃避核心問題，咁哪會曉秀咱攬美國大腿，繼續拒絕改變以拖等死的現狀。

拜登在塔利班奪取政權後，對美國社會公開發表談話中，強調：阿富汗軍隊無意願為自己國家作戰，按呢，美軍當然無應該投入來犧牲美國人的生命。

美國人逐清楚，台灣軍方的赤藍將領是非常無可靠的，尤其親之共綁匪的赤藍將領更加是極端危險。台灣國防卻還繼續受赤藍將領和所謂「黃埔精神」支配，這種管理當局，真清楚是根本無戰鬥意志拖屎連的買辦集團。

台灣是台灣人的台灣

要改變美國人對台灣軍隊戰鬥意志的評估，台灣軍隊一定著加強實踐「台灣民族主義」的理念和行動訓練，並且堅定推動「台灣化」清除「之那化」和「赤藍化」的歹習慣，其中上實際有效的做法是：調整將級軍官的比例，至少70%以上必須是堅定支持台灣獨立的台灣將領。

無能的、貪腐的蔡英文買辦集團，攏會用非法的外來赤藍假「之那民國」體制，作為拒絕變革的藉口，嘛會搬美國反對作藉口。台灣人呣通戆戆繼續隨在怹騙。事實上，台灣是台灣人的台灣，呣是之那人、呣是赤藍人嘛呣是美國人的台灣，親像波羅地海國家是波羅地海人的國家，呣是蘇聯人的國家仝款，所以，怹掌握民族主義高漲的有利形勢，無管美國和歐洲主要國家的反對，嘛無驚蘇聯武力鎮壓的恐嚇，怹的最高議會天經地義，否決本質上是外來的蘇聯憲法和法律的約束力，制定「正名制憲、公投獨立」進程，勝利完成恢復國家獨立。

台灣人立委既然已經在立法院占多數，應該提起勇氣在立法院否決外來的《之那民國憲法》的合法性，樹頭若徛有在，呣驚樹尾作風颱。台灣人理路直，美國人只有尊重咱，無反對咱的理氣。

猶太人被屠殺激發民族鬥爭勇氣

猶太人曾經乖乖排隊行入毒氣室，600萬人被屠殺了後，怹振作民族鬥爭勇氣，無管起初美國的反對，勇敢倒轉去巴勒斯坦堅持拚獨立建國，才能當有今仔日國際社會不得不尊敬的以色列。波羅的海的立修瓦那最近無管之共綁匪的恐嚇和外交壓力，堅持怹有權利和咱台灣建立往來關係。嘿著是立修瓦那人對咱強調的，小國著持守的尊嚴。有尊嚴的民族才可能自助人助，無尊嚴的民族予人當作便所紙，失去利用價值著被人擲捨。

蔡英文騙人的維持現狀，真清楚是：維持之共綁匪不斷創造有利併吞台灣的「現狀」，卻阻止並破壞台灣人正名制憲，開創有利推動台灣獨立的新環境。容允這種背叛民族的買辦集團掌權的民族，是無尊嚴的民族，是等被美國棄捨的民族。

台灣人著積極推動正名制憲獨立公投，建立現代化優質國家，才能當像以色列人和波羅的海人突出民族尊嚴，予美國社會認定是有存在意義的民族。台灣人若是繼續無尊嚴地被赤藍假「之那民國」綁架，當台灣失去保護價值，美國真容易採取，無應該干涉「之那內戰」的正當立場，來脫身。按呢，阿富汗的命運，咁是咱台灣人要選擇的葬式嗎？