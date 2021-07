疫情猖狂何時了?舉世都遭殃。新冠稍退蝶塔來,平靜生活早已亂了套。

老忠實噴泉依在,川拜已換代。幾度浮雲飄黃石,瘋馬遙指青史留典故。

2021年7月4日,美國舉國歡慶建國245週年。各地高爾夫球場上,早已小白球到處高飛;俱樂部也早就高朋滿座,三五成群把酒言歡。高速公路飛車疾駛,人人迫不及待地奔向自己的目的地。機場更是萬頭攢動大排長龍,公園裡也是笑聲翻天,孩童高聲叫喊追逐嬉戲。天幕一黑,煙火爆破聲響徹雲霄、硝煙四起,明亮燦爛的煙火五顏六色,把星空點綴成一幅一幅美麗彩色圖畫。大多數美國人,歷經整整一年半疫情的折磨摧殘後,在這一天總算熬出頭吐了一口怨氣,大難不死報復性出遊,要好好地把握當下慶祝一番。

川普高額經費資助疫苗研發

2020年全球遭受武漢病毒流竄,大流行疫情蔓延,導致一億八千多萬確診超過四百萬人病歿;美國更是災情慘重,有三千四百多萬確診六十多萬病歿,死傷人數高居全球之冠。導致百業蕭條、學校關閉、飛機停航、郵輪定錨、公司行號自行休業、教會關門、運輸旅遊相繼倒閉,人人自危慘不忍睹。素來以民主先進、號稱全球龍頭的美國,似乎變成了紙老虎不堪一擊。誰知美國川普政府早已高瞻遠矚,撥款高額經費資助疫苗研發。他雖然無法享受疫苗普惠世人的成果,但畢竟美國今日得以大規模解封的最關鍵助力,就是疫苗充分發揮功效。台灣有句俗話說吃果子拜樹頭,我們豈可抹殺當初,他下定開發疫苗的政策和決心呢?

武漢肺炎幾時休?世事誠難料。流竄病毒已變種,世人不堪回首命危中。

國際奧運應猶在,只是閉門賽。白蛇許仙何不停?作惡多端法海必收妖。

中國雖然早於2020年5月18日,習近平應世界衛生組織總幹事譚德賽邀請,在第73屆世界衛生大會視頻會議開幕式上發表《團結合作戰勝疫情共同構建人類衛生健康共同體》的致辭,其中提到「中國新冠疫苗研發完成並投入使用後,將作為全球公共產品」的超前部署。但中國畢竟技不如人,其疫苗功效至今仍讓世人存疑。智利及哥斯大黎加,雖曾先後大規模接種中國疫苗,結果確診病例不減反增,最後只好將它打入冷宮成為拒絕往來戶。新加坡衛生部更是把中國科興疫苗,排除在合格疫苗統計行列之外。諾維利亞·斯賈夫里·巴夏亞爾(Novilia Sjafri Bachtiar) 是中國科興生物製品有限公司(Sinovac)在印尼進行疫苗試驗的首席科學家,他不幸於7月7日去世,死因疑似COVID-19。

中國疫苗有效性受到質疑

除了吹捧自己如何成功地遏制病毒傳播,7月1日習近平在天安門廣場,面對著七萬精挑細選出來的聽眾,宣揚中共如何脫貧,堅定鎮壓香港異見份子,並且高調宣稱中國絕不聽從任何人的擺布,中國人民也絕不允許任何外來勢力欺負、壓迫、奴役我們,若有外來勢力妄想欺負中國,誰妄想這樣幹,必將在14億多中國人民用血肉築成的鋼鐵長城面前碰得頭破血流。好大的口氣,惡人先告狀,打人喊救命,真是豈有此理?

中國共產何時倒?世人多期待。習大昨日又膨風,神州不堪回首春秋中。

善良百姓應猶在,只是被勞改。問天還要等多久?天旋地轉黑夜後黎明。

習還針對最近國際社會把武漢疫情擴散,指向中共的罪責,提出一套新三位一體的樣板宣告說:江山就是人民、人民就是江山,打江山、守江山,守的是人民的心。中共根基在人民、血脈在人民、力量在人民,始終代表最廣大人民根本利益,與人民休戚與共、生死相依,沒有任何自己特殊的利益,從來不代表任何利益集團、任何權勢團體、任何特權階層的利益。任何想把中國共產黨同中國人民分割開來、對立起來的企圖,都是絕不會得逞的!

真是說得比唱得好,吹牛完全不打草稿。若江山就是人民,那人民的吶喊幾時被聽見?人民若是江山,那為何人民無法自由表達反對意見?美言打江山守江山,守的是人民的心;其實說白了,就是耍威權真恫嚇,威逼利誘收買人心。中共要人民完全無條件地,順服黨的指揮;習大大不是早已悄悄地,竄改了黨章任期制,圖謀的就是,把人民當愚民任其擺佈,好讓他早日登基當皇帝。假藉民意真獨裁自以為聰明,其實他才是天下最丟人現眼沒穿衣的國王。

恫嚇騷擾幾時休?真是太可惡。習大七一又發飆,再次聲言要武力併吞。

中國依舊是共產,習改終身制。霸凌帝制回頭路?猖狂必亡笑看夕陽紅。

習大大在七一講話重申中共對台灣的主權主張,他說「解決台灣問題、實現祖國完全統一,是中國共產黨矢志不渝的歷史任務,是全體中華兒女的共同願望。要堅持一個中國原則和『九二共識』,推進祖國和平統一進程。包括兩岸同胞在內的所有中華兒女,要和衷共濟、團結向前,堅決粉碎任何『台獨』圖謀,共創民族復興美好未來。任何人都不要低估中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志、強大能力!」他警告台灣不要測試中國的耐心。

中國從未擁有對台主權

真是說得嘴角全起泡,但卻是空嘴嚼舌。最簡單的事證法則,請拿出證據來證明,中國不論是中華人民共和國或中華民國,依據哪一紙國際條約,從日本接手台灣主權?中國早在1895年4月17日,依據馬關條約,就把台澎完整主權永久割讓給日本。從那時起至今,台灣從未曾回歸過中國。如果習大大孤陋寡聞不學無識,可請中國社科院調閱聯合國安全理事會,於1950年11月30日召開的第530會議紀錄。當時由中國外加部長周恩來,指派副外交部長伍修權為全權代表,在聯合國安全理事會,指控美國侵略中國領土台灣一案,經過冗長辯論投票表決結果是九比一,否決中國指控。這也正是前美國國務卿龐培歐,於2020年11月12日對媒體公開宣佈,台灣從來不屬於中國的依憑。習大大若有本事,就拿出證據來據理力爭,否則就此閉嘴、免得丟人現眼貽笑大方。

台灣幾時才建國?數百年期待。流亡政府又瞎說,福爾摩沙沈浮華國中。

當家做主精神在,莫被藍金黃。若要入世參主流,法理台灣建國走正道。

針對習七一講話,台灣陸委會回應,台灣與對岸專制政體存在很大的制度差異,2千3百萬台灣人民早已拒絕中共片面的一中原則及九二共識。北京當局應正視兩岸現實、尊重台灣民意對兩岸關係發展的堅持,唯有放棄強加的政治框架及軍事恫嚇,正視台灣和平、對等、民主、對話的重要倡議,方有助兩岸關係良性互動、永續發展。同時呼籲對岸,應真正以史為鑑,推動符合民主政治的政黨競爭、尊重人權與落實人民民主要求,早日推動政治改革、還政於民;同時更應放棄對外恃強凌弱的強制主張與行徑,真正成為區域和平負責任的一方。很好沒有看到,把台灣與中華民國掛鉤。

白宮國安會印太事務協調人康貝爾(Kurt Campbell),於2021年7月6日在亞洲協會副主席羅素Daniel Russel提問:對台溺愛要如何拿捏?How much love is too much for Taiwan?他回答說:我們支持與台灣建立堅強的非官方關係。 我們不支持台灣獨立。我們充分認識、理解這裡所涉及的敏感性。我們確實相信台灣有和平生存的權利。我們希望看到它的國際角色,特別是在疫苗和與大流行相關的問題等領域,他們應該在這裡有參與的空間發揮作用,他們不應被國際社會阻絕。

政黨選舉幾輪回?民主知多少。主權霸凌又重演,寶島不堪浮沉歲月中。

自決權力應猶在,只嘆智未開。若問此生何所憾?孤兒仍被拒國際參與。

外交部於第一時間做出的反應是,對坎博支持台灣參與國際事務的立場表示歡迎與感謝。同時強調,中華民國台灣是主權國家,這是事實,也是現狀。政府一貫以穩健、務實的態度來審慎處理兩岸關係,外交部將在現有堅實基礎上,持續強化台美雙方實質友好夥伴關係。面對這看似突發的外交論戰各界反應不一,有人幸災樂禍、有人鬱卒懊惱。

獨立要靠自己不能奢忘別人

其實仔細想想,獨立當然就要靠自己,怎能還奢忘別人來支持呢?獨立是個錯誤的議題,因為台灣究竟是要從哪裡獨立?台灣既不屬於中國,為何還要去向中國要求獨立?台灣所缺的是建國、建立一個屬於台灣人民的國家。奈何台灣至今仍把自己,捆綁到中華民國與中國羹羹迪、揪纏不清令人傻眼。美國不支持台灣獨立,並不代表美國反對台灣建國。在美國一中政策和台灣關係法下,美國早已於1979年1月1日起,就取消對中華民國的承認,只承認在台灣的管理當局。然而,中華民國在台流亡政府卻一直緊抱台灣,堅稱其為中華民國台灣是一個主權國家。任誰都知道事實並非如此,國際社會也不承認。 單看台灣這次在國際市場要採購 COVID-19 疫苗有多困難?它確實與我們如何定位台灣有緊密關係。疫苗只賣給有主權管轄的國家,因為牽涉到緊急使用授權EUA。那今日台灣究竟是台灣國、中華民國、中國、中華人民共和國,還是二戰後主權未定、由主要佔領權國美國,監管守護的託管地呢?

美麗島船幾時開?困守駛不出。厝邊鴨霸大小聲,掌船心頭總是抓不定。

船客船夫攏底加,唔知伊想啥。東時也蕩出航去?心內鬱卒日頭看出出。

正確定位台灣,才能讓全體台灣住民知所進退。當下在台灣執政的民進黨政府,擁有過半數的民意基礎,屬於全面執政。尤其在民選總統第二任期的歷史關鍵時刻,理應把台灣自二次大戰後,所應有政治法理地位做一個明確定位。一再宣稱中華民國台灣是一個主權獨立國家,這是極不負責任的態度。台灣真的是屬於中華民國嗎?有憑有據嗎?法源在哪裡?中華民國台灣真的是一個主權國家嗎?愛說笑!時間一閃即過,台灣多年來卻仍然在原地踏步,令人怨嘆!

沒有人知道中華民國流亡政府要多久,才能醒來並向台灣人民說出真相。 是的,在現狀下,台灣不是中國的任何一部分,台灣從來就不屬於中國,既不屬中華人民共和國也不屬中華民國。 台灣就是台灣,還不是一個主權國家。 中華民國流亡政府不斷歪曲事實,聲稱中華民國台灣是一個主權國家,這只是在浪費時間。身為台灣管理當局的政府,是有義務,應該讓人民了解台灣今日在國際社會地位的真實現況。 然後我們才可以團結各方力量,攜手走向國際社會的正確大道,參與主流、走入國際。