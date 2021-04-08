美國商務部長吉娜·雷蒙多（Gina Raimondo）說，她將努力「盡可能積極主動地（aggresively） 保護美國員工和企業不受中國不公平的做法的侵害」。。圖／擷自維基百科，公有領域

美國商務部長吉娜·雷蒙多（Gina Raimondo）星期三（4月7日）誓言把川普政府與中國的強勢貿易戰繼續下去。她說，她將努力「盡可能積極主動地（aggresively） 保護美國員工和企業不受中國不公平的做法的侵害」。

雷蒙多在白宮的一次記者會上說，川普（Donald Trump）總統時期施加的關稅「事實上幫助挽救了鋼鋁產業的美國就業」。當時民主黨人曾普遍批評川普的關稅。

總體來說，美國目前維持著對66%的中國進口產品的關稅。雷蒙多說，為了使國際貿易能有公平的競爭當地，這些關稅是必要的。

「中國的行為是非競爭性的、脅迫性的、不磊落的。他們已被證明會不擇手段，」她說。「所以，我計劃使用我的工具箱內所有工具，盡可能積極主動地保護美國員工和企業不受中國不公平做法的侵害。」

三年前，川普對來自多數國家的進口鋼徵收了25%的關稅，對進口鋁徵收了10%的關稅。他爭辯說，這事關國家安全，因為必須確保國內的鋼鋁生產能夠生存下來。

根據商務部星期三公佈的統計數字，美國對中國的貨物貿易逆差2月份比1月份增加了11.4%，上升到303億美元。

皮尤研究中心去年做的一項民調發現，美國成年人口中有將近90%認為中國是競爭者或敵人，而不是夥伴。

根據這項民調，美國人越來越擔心中國的科技實力、對西方的網絡襲擊、對人權的缺乏尊重以及被認為是由中國進口產品造成的美國就業損失。

總統拜登（Joe Biden）已經把創造基礎設施就業機會當作是他的行政當局的一項優先事項。他星期三下午在白宮談到了這個話題。他爭辯說，中國和其它國家在競賽中跑到了美國前面，「試圖掌握未來」。

拜登希望議員們批准他的投資2兆美元創造千百萬就業機會的計劃。

國會共和黨人說，這項方案範圍過於龐大，多數內容與傳統的基礎設施定義——比如改進火車客運服務、將機場現代化以及修補老舊公路橋樑等沒有任何關係。在野的共和黨人還反對民主黨領導層為這項計劃籌資的方式。他們反對任何增加企業所得稅的措施。



麥康奈爾（Mitch McConnell）。圖／擷自麥康奈爾臉書影片

參議院多數黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）星期三說，他「希望不是每一位民主黨人」都將支持拜登的基礎設施法案，執政的民主黨中間派人士「將對這種大規模擴充政府有一些疑慮」。

拜登總統爭辯說，為了有效地跟中國競爭，還必須投入數千億美元，用來把學校現代化，並消除水管中的鉛，建設全國范圍的電動汽車充電站，擴展互聯網帶寬並推動國內半導體製造業。

拜登說：「你們認為中國在投資這種數字基礎設施研發方面是在坐等嗎？我向你們保證，他們沒有坐等。但是他們盼著美國民主過於遲緩、過於局限、過於分化，跟不上步伐。」

中國是世界第二大經濟體，但預計將在2020年代晚些時候或2030年代初期超越美國。