『搬戲空，看戲憨』。

看過不少小說和戲劇，甚至讀過載諸史書的歷史，雖然也一樣驚嘆、一樣若有所悟，但是他人或虛構、或真實的經歷，在事不關己的時候，那只是別人的故事。直到有一天自己碰到同樣的境況，尤其是面臨同樣殘酷的遭遇時，我們才能真正懂得那些人、那些事。然後，我們才知道人性有多複雜、真實的人生有多難。

蔡英文總統出席七海園區蔣經國圖書館的致辭，引起很多評論。蘇貞昌雖然以黨內最高行政首長的地位發言，聽起來是從蔣經國白色恐怖特務治國的負面角度加以批判。顯然這和蔡英文總統的致辭，並不同調。這樣的不同調，照理說應該會引起不小的震盪才對。但不知為甚麼，卻沒有激起太多波瀾。姚人多、段宜康的發言，似乎也和蔡總統唱反調。這就比較有趣。但是，聽在深綠的台灣人耳裡，順理成章，反而一點也不覺稀奇。也沒有激起深綠的同仇敵愾。是台灣人變成熟了嗎？或台灣人在長期的政治運動中，見慣政客翻來覆去的身段，變得沉穩了？又或是，台灣人懂得了政治也是一片江湖？而每個人都在這片江湖中？倒是金恆煒在自由時報的專欄透露的消息，令人有點意外。聽說在內部會議中，蔡總統乾綱獨斷，力排幕僚眾議，由李大維安排出席並做這樣的致辭。我們一直懷疑，蔡英文總統是被幕僚抬在神轎上的『媽祖婆』。但是如果金恆煒說的是真的，那我們就誤會她了。

在批評蔡英文總統之前，是不是該先搞清楚蔣經國的功過？要評斷蔣經國的功過之前，是不是該先評斷蔣介石和國民黨的功過？這個功過是應該從中國的立場或台灣的立場出發才適當？蔣經國也好，蔣介石也罷，他們能怎麼做？該怎麼做？1945年的台灣人該怎麼樣？能怎麼樣？2022年的台灣人能怎麼樣？該怎麼樣？

中華民國憲法、中華民國國旗、中華民國國歌、中華民國國父、中華民國國號、中華民國體制、中華民國身份證……等，是台灣人願意的嗎？是怎麼來的？為什麼這樣？你能怎麼樣？你拿它怎麼辦？台灣還有太多太多國民黨黨國體制遺留下來的爛攤子需要被處理。藍色司法怎麼辦？黃埔軍怎麼辦？金馬地區三千票就當立委大放厥詞怎麼辦？寧可投降中共也不願當台灣人的『外省人』怎麼辦？被洗腦成中國人的『本省人』怎麼辦？被深藍綁架的『中國國民黨』你能拿它怎麼辦？

木已成舟，情感用事，於事無補。處理這個難題，說難不難，說容易也不容易。關鍵就在一個『情』字。猶如被強姦而懷孕生下的孩子，情何以堪？是匪徒的恥辱，還是母親或孩子的恥辱？要怎麼活下去？活成甚麼樣的人？這才是人生的考驗。對蔡英文總統定調蔣經國的『反共保台』說，中國國民黨那些人，直到今天還在那邊酸言酸語，還在媚共、舔共，讓台灣人把他們醜陋的面目和內心看得一清二楚。

本來我不想說破，現在想一想說破也無妨。因為中國國民黨知道也沒用。要說是民進黨的陰謀也好，陽謀也好。『中華民國』的神主牌，只是虛幻的存在。『台灣』才是結結實實、如假包換的實體存在。拿到執政權才是王道。民進黨的智囊和蔡英文很清楚這個道理，所以演出這個大戲，讓藍綠選民各自解讀、各取所需。Time changes everything！等一切條件因緣俱足，台灣人將來要用甚麼國號，那是民主國家人民的決定。律師性格的蔡英文，本來就沒有太多台灣抗爭情結。民進黨內的智囊，可以暫時拋棄情感的糾結，我不認為對台灣建國有甚麼損失。我認為『中國國民黨』人並沒有笨到不能了解這一層利害得失。只是他們在台灣的存在，有太多難以割捨的共業和孽緣。說穿了，那就是：成也『中國』，敗也『中國』。所以即使有蔡詩萍洞若觀火的智慧建議，也不能救國民黨於這個存亡危急之秋。對國民黨，我們只有一句話：活該！對台灣人我要說的話是：忍受情感的煎熬、接受苦難的淬煉吧，台灣人！



蔡英文總統定調蔣經國的『反共保台』說，引起中國國民黨酸言酸語，他們媚共、舔共的面目讓大家看得一清二楚。左起：蔣經國、蔡英文。圖／擷自維基百科、總統府flickr，民報合成

*作者新書《 星星的孩子 》詩集近日出版，詳洽民報書摘專區。