這個標題取自新書《中國政變》的副標題，自由是目前中國人最大期待，因為愛自由，所以必需推倒紅色長城，這種社會意識也在中國民間越來越強烈，作者羅傑蓋斯德，長期駐北京的英國資深外交官，也是真正中國問題專家。

作者對北京政府長期觀察，不同於西方國家一些所謂中國通，因此他分析中共對內掌控，越來越緊，連習近平名字也不能直呼，很明顯證明：中共高層內鬥到達高點，民間社會激烈矛盾，內部即將爆發無法控制的內亂，從這些內亂開始，引發高層政治人物政變，習近平已經有禍起蕭牆的預感，因此最佳損友王岐山的副手馬仔先遭到整肅鎮壓。

習近平所行政策全面失敗，中國大夢終究是夢，這是習近平顏面盡失原因，例如戰狼外交，引起西方國家一片反彈，對維吾爾族的奴隸政策，得罪一帶一路中亞穆斯林國家，剝奪香港半民主制，更得罪英國，最嚴重的美中貿易戰爭，動搖世界工廠地位，殺傷力更大，一半人口生活水平倒退，下崗失業人口超過一億，社會秩序動盪，而造成全球近四百萬死亡的武漢病毒，就算中共贈送外交疫苗，或努力甩鍋，也無法洗清國際上對中共自己放毒害人害己的質疑。

5月底，南方水患剛剛休息，印度變種病毒又入侵廣東，已經有十六區屬於中風險，兩區高風險，包括佛山、鶴洞、芳城，被封鎖在家的民衆向領導高喊兩天沒吃飯，目前病毒正向溫州擴散，證明封城戰略無效，廣東居民出門就要遭受篩檢，篩檢陽性，直接送到新會的貨櫃方艙，有民眾表示，以前發的綠卡已經失效，現在遇到關卡就要接受篩檢，一日篩檢數次，台灣也弄篩檢，完全自己選擇，這一點和中共強篩，完全不同。

中共因為擔心無症狀者太多，已經有一千萬人受篩檢，但是廣東疫情仍然壓不住，很多確診者曾經施打疫苗，還是無法抵抗變種病毒。

中共屋漏又逢連夜雨，蘇、浙兩省高校生，因為不滿強制併校，大學文憑降為職業學校，影響畢業生進入社會的起薪點，因為中國是文憑主義社會，文憑高低決定薪資，很多大學生串連發動示威，武警對多所學校也展開震壓，這次為了前途薪資，突然發動的學潮，也讓北京政府大為吃驚。

或許因為香港（反送中）運動啟發，中國人過去看到街頭城管員會害怕，現在反而是城管員怕百姓，現在，中國人聰明了，知道團結就是力量。

蓋斯德認為中共政權崩潰，習近平倒台，時間越來越接近，只需要美國加強壓力，給中共臨門一腳，政治崩潰前，必然是經濟金融崩潰。



5月底，印度變種病毒入侵廣東，中共因為擔心無症狀者太多，已經有一千萬人受篩檢，但是廣東疫情仍然壓不住，很多確診者曾經施打疫苗，還是無法抵抗變種病毒。圖／擷自CCTV影片

人民的口袋被共產黨掏空

金融風暴前的停滯性通膨，已經來到中國門口，外媒觀察到一個特殊現象，年初，豬價在市場上來到高點，一路下滑到最低點，買氣依然不振，證明消費者口袋被共產黨掏空了，目前尚有工作，薪資要交房貸，失業者連房子也賣不了，這種情況在二、三線城市越來越普遍。

習近平以為拿下台灣，可以劫台灣富，濟中國貧，但是眼下全球反中勢力擴張，習近平不敢妄動，老共正在丟掉歐洲，只有東協五國和老共搞虛擬外交，老共收起戰狼姿態，喊出共享河川經濟。

6月10日，老共迅速通過「反外國制裁法」，替自己的內心害怕背書，因為外國制裁越來越多，外國企業離開中國越多，在人民幣無法稱霸世界的時候，只有俄羅斯盧布相挺，仍無法滿足發展需求。

很多跡象顯示：中共經濟風暴降臨時間逼近，同樣在瘟疫期間印鈔票維生，美國底氣還是比老共大得多，老共一但經濟傾倒，政治必然崩潰，如同蘇共倒台，日子已經不遠。

5月底，美國史丹福大學舉辦一場座談，邀請滕彪、夏偉、章家敦等中國問題專家與會，主題就是討論如何為中共政權崩潰作準備，看來春江水暖鴨先知啊。