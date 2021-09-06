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每日國際焦點

幾內亞發生軍事政變，政變軍於國營電視台宣稱已解散政府，凍結憲法，關閉陸空邊界。但國防部長表示總統衛隊已經擊退政變軍。

阿富汗塔利班宣稱已經攻入潘傑希爾山谷首府巴薩拉克附近的魯卡，正在進攻巴薩拉克。

機車自殺炸彈客攜6公斤炸藥襲擊巴基斯坦軍方車隊，造成3死20傷，巴基斯坦塔利班運動承認犯案。

澳洲財政部長Josh Frydenberg於澳洲國立大學Crawford領袖論壇上，宣布中國對澳洲的經濟打擊，效果遠比預期中少，澳洲將採取「中國以外」策略，拓展中國之外的新市場，降低對中國的依賴。

阿富汗

塔利班宣稱已經攻入潘傑希爾山谷首府巴薩拉克附近的魯卡，正在進攻巴薩拉克。

反抗軍領袖Ahmad Massoud表示歡迎和談。

日本

知名導演北野武座車遭襲擊，無傷亡。

南韓

殼牌海外投資與南韓Coens與瑞典浮式基礎離岸風能開發商Hexicon合資的CoensHexicon，將成立合資公司開發南韓釜山外海MunmuBaram浮式基礎離岸風能計畫，預計可年發電46.5億度電力。

印度

北方邦超過50萬農民抗爭農業改革。

澳洲

財政部長Josh Frydenberg於澳洲國立大學Crawford領袖論壇上，宣布中國對澳洲的經濟打擊，效果遠比預期中少，澳洲將採取「中國以外」策略，拓展中國之外的新市場，降低對中國的依賴。

印尼

本地石油公司Energi Mega Persada標得蘇門答臘South CPP油氣田開發權，估計蘊藏4910萬桶原油、870.9億立方公尺天然氣；加拿大石油公司Husky Energy標得爪哇島Liman天然氣田開發權，估計蘊藏3160億立方公尺天然氣，印尼國家石油公司將於2處擁有15%股權，此為2年來印尼首度招標油氣田開發。

新加坡

金管單位警告後，加密貨幣交易平台Binance表示9日起停止新加坡元相關交易，新加坡Apple、Google Play上將移除Binance app。

越南

日本住友投資越南醫療中介商。

中國

滴滴否認國企入股。

巴基斯坦

機車自殺炸彈客攜6公斤炸藥襲擊巴基斯坦軍方車隊，造成3死20傷，巴基斯坦塔利班運動承認犯案。

歐盟

與阿斯特捷利康達成庭外和解，第三季末將供貨6000萬劑，第四季末將供貨7500萬劑，2022第一季末將供貨6500萬劑。

英國

8月服務採購經理人指數落至55，復甦動能放緩。

德國

年底將決定特斯拉電池廠可獲得多少補貼。

俄羅斯

以色列外長拉皮得將訪俄會見俄國外長Sergey Lavrov，討論敘利亞問題。

義大利

遷移阿富汗大使館到卡達。

蒙地內哥羅

反塞爾維亞抗爭數十人受傷。

美國

佛州North Lakeland槍擊案4死含11歲女童，兇嫌中槍後向警方投降。

墨西哥

再度驅散偷渡客人龍。

巴西

停止施打1210萬劑科興疫苗，因查出由未授權工廠生產。

阿根廷

重啟智利與烏拉圭邊界。

智利

阿勞坎尼亞大區Mapu原住民領域再傳伐木場縱火案。

以色列

人口成長至940萬人。

伊拉克

法國道達爾能源預計投資伊拉克270億美元開發石油天然氣與太陽能。

卡達

每日派遣人道援助物資班機前往阿富汗。

幾內亞

發生軍事政變，政變軍於國營電視台宣稱已解散政府，凍結憲法，關閉陸空邊界。但國防部長表示總統衛隊已經擊退政變軍。

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