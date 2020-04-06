武漢肺炎（新冠病毒COVID-19）疫情嚴峻，為減輕疫情對中小企業營運衝擊，行政院今（6）日表示，融資貸款協助方案，包含舊有貸款展延、營運資金貸款及振興資金貸款三類，對需要營運資金及振興資金貸款中小企業，由政府當保人提供防疫千億保1,000億元融資保證，並加碼2,000億元協助中大型融資，免收保證手續費，經濟部另提供貸款利息補貼，協助企業度過難關。

行政院上周宣布，紓困方案特別預算追加1500億元，整規模達1兆500億元，行政院長蘇貞昌並指示要有「紓困陳時中」，政務委員龔明鑫及財經部會須天天開記者會，對外說明紓困方案。

行政院今天舉行「融資貸款協助說明」記者會，包括政委龔明鑫、經濟部長沈榮津、財政部長蘇建榮、金管會主委顧立雄均出席。

龔明鑫表示，武漢肺炎紓困提供中小企業振興資金貸款，門檻放寬，原本融資額度新台幣2000萬元，將提高到1.5億元；中型企業融資額度則將從8000萬元提高到5億元。此額度內，將補貼利率0.845%，每家上限22萬元，期限最長1年。

經濟部中小企業處長何晉滄說明，對於需要營運資金及振興資金貸款中小企業，由政府當保人提供防疫千億保1,000億元融資保證，並加碼2,000億元協助中大型融資，受影響事業皆適用，且免收保證手續費，如屬中小型事業，經濟部另外提供貸款利息補貼，讓企業安心貸款，協助企業度過難關。

另外，配合央行中小企業資金轉融通方案，提供銀行2,000億元資金辦理中小企業紓困，額度200萬元以下，信保基金提供9成保證，利率不超過1%；600萬元以下，銀行自行徵提擔保品者，利率不超過1.5%，以減輕企業申貸負擔。

經濟部表示，截至今年4月1日止，運用信保基金提供融資保證核保金額30.97億元，協助企業取得融資金額36.7億元，受影響事業如有資金需求，經濟部提醒可備妥相關文件逕洽金融機構辦理。如有相關問題，請洽經濟部中小企業處「馬上辦服務中心」0800-056-476免付費服務專線，或撥1988(一救發發)免付費企業紓困振興專線提供協助。