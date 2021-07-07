達賴喇嘛在生日當天向支持者表示謝意，並重申他的使命是服務人類，並鼓勵他的支持者要富有同情心。圖／擷自達賴喇嘛臉書影片2021.7.6

西藏精神領袖達賴喇嘛6日在印度北方的達蘭薩拉度過86歲生日，他感謝藏人的不離不棄，也感謝印度的寶貴支持。

1959年藏人反抗中國統治的起義失敗，達賴喇嘛被迫逃離西藏進入印度後，就一直生活在達蘭薩拉。達蘭薩拉也是西藏流亡政府所在地。

達賴喇嘛在生日當天向支持者表示，「我要向對我真誠表達愛、尊敬和信任的我的所有朋友表達深切的謝意」。他重申他的使命是服務人類，並鼓勵他的支持者要富有同情心。

達賴喇嘛還特別感謝印度。「自從我成為難民而落腳印度，我完全享受了印度的自由和宗教和諧，」他說。達賴喇嘛特別對印度「誠實、慈悲和非暴力」的世俗價值表達高度尊重。

西藏流亡政府新當選的司政邊巴次仁（Penpa Tsering）6月17日曾表示，他將盡一切努力，恢復與中國政府已中斷十多年的對話。邊巴次仁還表示，如果能促成達賴喇嘛重返西藏訪問則將是朝前邁出的最佳一步。

中國政府不承認西藏流亡政府，自2010年以來也沒有與達賴喇嘛的代表有過對話。北京指責達賴喇嘛尋求將西藏從中國分離出去，而達賴喇嘛則否認這一點。達賴喇嘛強調，他不要分裂，他只要實質性的自治以保護西藏的佛教文化。

達賴喇嘛的生日通常在達蘭薩拉都會有非常盛大的慶祝活動，民眾會湧向大昭寺觀看演出，而達賴喇嘛本人有時也會在演出現場現身。但是據美聯社報導，今年因為疫情的關系，慶祝活動規模縮小，而且大都閉門舉行。流亡政府官員有一個小小的聚會。市中心廣場上掛有一個慶賀達賴喇嘛華誕的橫幅，還有人向來往的路人分發糖果和果汁。

在一個投影大銀幕上，達賴喇嘛向大家發表視訊演說。「很多人真的表現出他們愛我，很多人實際上愛我的微笑。盡管我年紀已大，我的臉還是很好看的，」達賴喇嘛笑著說。

達賴喇嘛慶生當天，印度總理莫迪（Narendra Modi）十分罕見地在推特上宣布，他剛剛和達賴喇嘛通了電話，向他祝賀生日快樂。

莫迪在推特上說，「剛和達賴喇嘛通電話，祝賀他86歲生日。我們祝他健康長壽」。



印度總理莫迪（Narendra Modi）十分罕見地在推特上宣布，他剛剛和達賴喇嘛通了電話，向他祝賀生日快樂。圖／擷自莫迪推特

雖然達賴喇嘛生活在印度，西藏流亡政府也落腳印度，但印度領導人為了避免刺激或惹惱北京，通常會避免與達賴喇嘛做公開的接觸。莫迪主動公開他與達賴喇嘛通電話，有可能與印中邊界氣氛緊張、印中關係狀況不佳有關係。

印度承認西藏是中國的一個自治區，但是在印中3500公里長的邊界上與中國存在領土爭端。1962年，兩國曾經爆發短暫的邊界戰爭。而去年6月，雙方的軍人又在邊界利用拳腳、棍棒和石塊大打出手，造成印方20名軍人、中方4名軍人死亡。

印度陸軍參謀長納拉瓦內（MM Naravane）將軍上周四（7月1日）表示，印中雙方就化解東段邊界拉達克地區糾紛的對話幫助「建立了信任」，而兩軍部隊自從今年2月在班公湖地區按照協議脫離接觸之后，兩國邊界實際控制線沿線情況一直正常。但是目前雙方都在邊境地區部署了重兵，并且持續進行戰備。

2019年當莫迪總理尋求改善與中國關係的時候，印度政府曾要求流亡印度的藏人不要舉行紀念反抗中國統治的起義60周年。現在的莫迪想法可能已有變化。

蔡英文總統星期二也在臉書及推特上祝賀達賴喇嘛生日快樂，感謝他在新冠疫情中號召所有人去實踐慈悲和協助他人。蔡英文表示，「他鼓勵大家互相幫助，克服疫情的挑戰，感謝尊者分享智慧，祝福壽誕快樂」。

達賴喇嘛曾分別於1997、2001和2009年三次訪問台灣。



蔡英文總統在臉書及推特上祝賀達賴喇嘛生日快樂。圖／擷自蔡英文推特