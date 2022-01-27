1月27日是聯合國指定的緬懷大屠殺受害者紀念日，紀念在大浩劫中被納粹殺害的600萬猶太人和其他數百萬受害者。大屠殺研究者說，值此時刻，冬季奧運會卻將在一個正發生種族滅絕的國家進行，「很多人不知道、不關心中國的迫害，這本身就足以令人不安。」專家表示，國際奧委會、北京冬奧贊助商成了對中共暴行的否認者。

「事實是，屆時冬季奧運會在共產中國舉行，而種族滅絕實際上正在那裡發生，」 華盛頓的大衛·懷曼大屠殺研究所創始主任拉斐爾·梅多夫（Rafael Medoff）說。

2005 年，聯合國大會通過決議定每年1月27日——盟軍解放奧斯維辛集中營的日子——為「緬懷大屠殺遇難者的國際紀念日」。決議指出，設此紀念日的目的就是「防止今後出現種族滅絕行為」；決議並「毫不保留地譴責一切基於種族或宗教信仰，針對個人或團體的不容忍、煽動、騷擾或暴力行為，不論這些行為發生在何處」。

聯合國秘書長古特雷斯星期二（1月25日）在紐約出席紀念儀式時表示，對大屠殺歷史要「永不忘記」，「永不重蹈覆轍」。

大屠殺研究者梅多夫說：「今天中國的情況是，那裡正在發生種族滅絕，受害者是穆斯林維吾爾人。這應該是國際社會要立即關注和乾預的事情，因為1月27日世界各國將紀念大屠殺以防止未來的種族滅絕。但是，我們看到種族滅絕今天實際上就在我們眼前、就在這個舉辦一年中最重要國際聚會之一的國家裡發生。」

梅多夫說，86年前希特勒納粹主辦奧運會與今天中共主辦奧運會的意圖相同。

「對於1936 年的納粹來說，奧運會是掩蓋他們在德國對猶太人犯下可怕人權侵犯行為的工具。同樣，今天在中國，北京政府將奧運會視為讓國際社會接受其為合法部分的一個機會，並讓公眾視線離開中國政府對無辜少數民族進行大規模殘酷迫害的事實。」梅多夫說。

星期一美國共和黨聯邦參議員斯科特（Rick Scott, R-FL）舉行記者會，邀請維吾爾活動人士揭露中共在新疆犯下的暴行、抗議奧運會在中國舉行。

「數百萬人未經審判就被拘留。至少有80萬維吾爾兒童被強行帶離家人，在政府孤兒院和寄宿學校撫養。他們中的大多數人很可能再也見不到家人了。」維吾爾人權項目負責人穆斯塔法·阿克蘇（Mustafa Aksu）說。「我自己的家人正遭受監視、騷擾、威脅和拘留。我的同學、老師和鄰居都不見了。我甚至不知道他們中的一些人是活著還是死了。」

「令人憤怒的是當我們全家都被關起來受折磨的時候，全世界卻要慶祝體育和友誼。」 美國維吾爾協會理事埃爾菲達爾·伊爾特比爾（Elfidar Iltebir）說。

北京冬奧會成為否認種族滅絕的演練

隨著冬季奧運會2月4日在北京開幕，這些正在發生的暴行可能被歡愉的體育盛會所掩蓋。《華盛頓郵報》專欄作家喬什·羅金（Josh Rogin） 在其評論中指出，國際奧委會、北京冬奧會的讚助商以及一些著名人士，實際上正幫助中共洗白其種族滅絕行為，成為其暴行的否認者（atrocity deniers）。

「對大規模暴行保持沉默是一回事，積極幫助壓迫者粉飾他們的罪行是另一回事。」羅金說。他引用大屠殺倖存者、諾貝爾和平獎獲得者埃利·維塞爾（Elie Wiesel）的兒子艾利沙·維塞爾（Elisha Wiesel）的話說：

「每個與北京奧運會有關的個人和組織，都有責任避免成為北京為掩蓋其對維吾爾人野蠻行為的共謀。」週四，維塞爾將在聯合國大屠殺紀念活動的演講中繼續發出這一呼籲。

國際奧委會（IOC） 始終與反對任何公開抗議其侵犯人權行為的中國政府站在一起。國際奧委會不僅為中國政府要求運動員下載的被指有安全隱患的應用程序辯護，此前還努力製作視頻以協助中國政府平息對失踪網球明星彭帥的抗議；國際奧委會甚至拒絕與關注維吾爾人遭強迫勞動的人權團體會面。

美國國會兩黨議員對國際奧委會的行為感到憤怒。上週四，以美國國會民主黨眾議員馬林諾夫斯基（Tom Malinowski, D-NJ） 為首的8 名美國眾議員發表聲明，呼籲國際奧委會譴責中國官員言論，要求國際奧委會解釋在中國當局採取行動行使威脅時如何保護外國運動員和記者。

另外，美國國會共和黨眾議員華爾茲（Michael Waltz, R-FL）和民主黨眾議員瓦克斯頓（Jennifer Wexton, D-VA）提出一項取消國際奧委會聯邦免稅地位的法案。

華爾茲說：「2022 年種族滅絕奧運會的企業合作夥伴，應該為他們與國際奧委會和（中國共產黨的）宣傳策略聯繫在一起而感到羞恥」。

羅金也說：「到目前為止，這些公司似乎一點也不感到羞恥。谷歌和蘋果將中國政府有缺陷的應用程序放在他們的應用程序商店中，但沒有向用戶披露風險。」

「如果你沒有羞恥感，道德羞辱只能走這麼遠。」美國外交政策委員會研究員邁克爾·索博利克（Michael Sobolik）對美國之音作如此評論。

《華爾街日報》上週日報導，「在華盛頓聚焦新疆的人權問題時，包括Visa、寶潔和可口可樂等幾家奧運贊助商都在相對保持低調。」

不過，雖然「2022 年冬季奧運會的讚助商今年陷入了數十億美元的困境」，但他們不會撤銷對北京奧運會的讚助，也不會從中國市場撤離。

索博利克：當涉及中國，他們就準備閉嘴

「當涉及中國時，他們準備好閉嘴，並做任何他們需要做的事情以保護他們在那裡的市場准入，即使以淡化或否認正在發生的種族滅絕為代價。」 索博利克說。

「我認為最糟糕的是這證明了中國共產黨是正確的，因為他們認為他們已經破解了密碼，不僅對美國，還有很多西方國家，即，如果擺出堅持價值觀和賺錢的選擇，那麼我們總會選擇賺錢。」

索博利克稱這些贊助商為「軟性種族滅絕的否認主義者」。「因為這些公司有巨大的平台可以發聲，他們有很多錢，他們非常富有，他們提供的服務和產品有很高的需求。當他們因為想賺錢而放棄說出維吾爾人真實遭遇的機會時，這與否認正在發生的事情具有相同的影響，因為你正在幫助和教唆中國共產黨在新疆的鎮壓，因為這靠的是愚昧，靠的是隱藏那裡發生的事情，靠的是不要外部壓力以及打破這種平衡的政策。」 他說：「他們讓中國共產黨更容易繼續他們在新疆所做的事情。」

英特爾是唯一公開贊同華盛頓對北京「在新疆進行種族滅絕」評估的北京冬奧會5家主要贊助商之一。但去年12 月，英特爾公開要求其供應商避免從新疆採購後不久，被北京威脅有可能成為「不必依賴」的「外國供應商」。幾天後，英特爾道歉，稱其寫這封信是為了遵守美國法律，並不代表其對新疆的立場。

本月稍早，科技億萬富翁和NBA金州勇士隊的老闆之一查馬斯·帕里亞畢提亞（Chamath Palihapitiya） 在他的播客發表「沒有人會關心維吾爾人遭遇」 的言論，他否認任何關心維吾爾人遭遇是一種「美德」，並稱公眾呼籲支持維吾爾人「令人遺憾」。

儘管勇士隊與帕里亞畢提亞的評論保持距離，帕里亞畢提亞本人後來也表示道歉，但他和球隊在隨後的聲明中都沒有提及維吾爾人。美國外交政策委員會研究員索博利克表示，無論採取行動還是不採取行動，他們幫助中國政府掩蓋其鎮壓行動，主要是因為這符合他們的經濟利益。

梅多夫：許多人不知道不關心中國的迫害，令人不安

不過，位於華盛頓的大衛·懷曼大屠殺研究所創始主任梅多夫說，帕里亞畢提亞的話無意中觸及了一個現實，「確實有太多人並不在乎，」他稱此為「這一代人所面對的悲劇」。

「有人從未聽說過維吾爾人，有人不知道中國的迫害，不知道維吾爾人或西藏人或香港居民受迫害，今天有很多人不知道這些事情、不關心這些事情，這本身就足以令人不安。」梅多夫說。

北京一直努力向任何外國人施壓，要求他們在談論奧運會時不准談人權問題。北京甚至直接威脅奧運會運動員，如有違反中國法律法規的言行將受到懲罰。

但梅多夫表示，每個人都應該關心其他人被迫害。「關心是很重要的，因為關心是採取行動的第一步。但僅僅關心當然是不夠的，因為這是一個行動的機會。

梅多夫仍呼籲，運動員遠離或拒絕參加北京冬奧會， 北京冬奧會的讚助商撤回贊助，以「表達他們反對中國的迫害」；他說：「那些認識到道德問題確實很重要而且應該很重要的人，可以而且仍然應該採取行動。」