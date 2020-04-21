隨著人工智慧和機器學習技術的迅速發展，人們越來越擔心人工智慧和自動化的興起，對數百萬工人意味著什麼。隨著機器展示越來越複雜的認知能力，產生新的效率，並產生數十億美元的成本節約，我們是否正處於 AI 觸發的作業消除的頂峰？

對 AI 和工作未來的公開討論，往往忽略了 AI 可能為工作、員工體驗和知識多樣性帶來的巨大好處。雖然AI的利弊將完全取決於幾個變數，全球經濟趨勢、政策決策和新技術發展。可是我們對未來就業形勢的微妙、不那麼悲觀。

人和機器之間的零和概念

首先我們要消除，人和機器之間的零和攤牌的概念。雖然在未來幾年中，越來越多的任務將不可避免地被自動化，但在機器占主導地位的起點時代，人類不太可能被淘汰。相反，未來將由多重性決定：在持續的「回饋週期」中，人和機器相互配合，雙方從各自的優勢和見解中互惠互利。

自動化領域的一個例證是：與普遍的擔憂相反，自動取款機的引入，並沒有使銀行出納員們無法工作。相反，通過降低開設和經營分行的成本，ATM機導致更多的銀行分行開設，並雇傭更多的銀行出納員。出納員不再需要執行其工作中，更為煩雜方面的瑣事，而能夠專注於培養客戶關係和其他更複雜的、以人為中心的活動。隨著雇主在未來幾年實施AI和自動化技術，許多行業都可能出現類似的情況。麥肯錫（McKinsey）估計，目前只有5%的職業可以完全自動化，這意味著到2030年，大約15%的工人可能會失業，3%的工人需要改變職業類別。

但麥肯錫也預測，大多數工人將能夠繼續他們目前的角色，由機器增強。此外，麥肯錫預計，由於收入和消費的增長、醫療保健需求的增加、技術進步、基礎設施投資、基礎設施投資、技術工人的需求、技術工人的需求增加，在此期間將創造多達8.9億個新的工作崗位。再生能源的採用和一度無償的家政勞動的「市場化」。為未來工作力的成功定位，工人需要不斷的教育和培訓，以確保他們的技能和經驗，符合工作力市場的需求，並與人工智慧等技術進步的最佳結合。

AI對工作的影響將同樣取決於我們，如何感知和回應技術驅動的變革，以及這些變化本身。現在是時候，制定一個策略，根據機器可能處理的內容，將 AI 納入組織。這將涉及改進員工培訓，探索新的人類和機器協作領域，以及培養員工中能夠最有效地與機器協作的屬性。我們仍然需要學習，那些將決定我們未來的機器，但我們人類也有很大的教育能力。

人工智慧現在已經成為我們日常生活的一部分

當我們沒有意識到的時候，在你進行在線上支付時，系統將確保沒有欺詐行為。當你在與能源供應商的技術支持進行在線聊天時，以一種更明顯的方式，你將被一個AI系統過濾，該系統可以滿足將你定向到合適的人的要求。當然，人工智慧是驅動智能手機語音助手的引擎。我們堅信AI可以走得更遠。

它對消除非洲文盲甚至貧困是最佳途徑。的確，人工智慧可能是最好的老師：一位虛擬助手，可以理解學生的需求，並且可以不懈地重複每節課，畢竟，學習就是重複！

銀行，城市和交通網絡都使用了AI 來幫助將人們引導至網站，社交媒體或應用程序中，並且可以集成到連接的對象中。這將使每一天變得更輕鬆：這就是AI的作用！

當然，有些人仍然將AI視為威脅，但是我們真的很積極。我們認為AI是一種工具。工具本身不能構成危險。僅使用方式。最重要的是，AI提供其用戶的「增強的人」，一個是更加敏感，相關的和快速的。為什麼不使用它？明天，人工智慧將無處不在，所以這是一個機會，我們為能參與這一演變感到非常自豪！

三種類型的人工智慧

人工智慧（AI）可分為3種類型：窄或弱AI，普通或強AI和人工超級智慧。

人工狹窄人工智慧（ANI），也稱為弱AI或狹窄AI，是迄今為止我們成功實現的唯一人工智慧類型。狹窄人工智慧是面向目標的，旨在執行單個任務（例如，面部識別，語音識別/語音助手，駕駛汽車或搜索互聯網），並且在完成其編程要完成的特定任務時非常聰明。考慮一下iPhone上Siri虛擬助手的語音和語言識別，自動駕駛汽車的視覺識別以及根據購買歷史記錄，推薦你喜歡的產品的推薦引擎。這些系統只能學習或被教導完成特定的任務。在機器學習和深度學習方面取得的成就，狹窄人工智慧，在過去十年中經歷了許多突破。例如，當今的AI系統已用於醫學領域，通過複製人類式的認知和推理以極高的準確性診斷癌症和其他疾病。

狹窄的AI可能是反應性的，也可能是有限的記憶。響應式AI非常基礎。它沒有記憶或數據存儲功能，可以模擬人的大腦在沒有事先經驗的情況下，對各種刺激做出反應的能力。現在的AI發展，大部分屬於這類。

人工智慧（AGI），也稱為強AI或深度AI，是一種具有通用智能的機器的概念，該機器模仿人類的智能和/或行為，具有學習和應用其智能來解決任何問題的能力。在任何給定的情況下，AGI都可以以與人類無法區別的方式思考，理解和行動。

人工超級智慧（ASI），強大的AI使用心理理論AI框架，該框架指的是辨別其他智能權利的需求，情感，信念和思維過程的能力。心智水準AI的理論與複製或仿真無關，而與訓練機器真正了解人類有關。人工超級智慧（ASI）是一種假想的AI，它不僅模仿或理解人類的智力和行為。ASI是機器變得自我意識並超越人類智能和能力的地方。

除了複製人類的多方面智慧之外，ASI在理論上將在我們所做的每一件事上都做得更好。數學，科學，體育，藝術，醫學，業餘愛好，情感關係，應有盡有。ASI將具有更大的內存和更快的處理和分析數據及刺激的能力。因此，超智能生物的決策和解決問題的能力將遠勝於人類。

人工智慧的未來是什麼？

雖然AI仍處於起步階段，長期以來人們一直認為對強大AI的追求是科幻小說，但機器和深度學習的突破表明，我們可能需要更加現實地實現一生中，實現人工智慧的可能性。

未來是人與機器協同工作的結果。人工智慧將帶給您最想要的……。它建立在人類和機器人共同合作的未來願景的基礎上，而它則負責繁重的工作，因此人類可以專注於創意。歸根結底，人工智慧技術是一種用於增強人類體驗，並改善我們生活的工具。所以我們工作力需要 AI，但 AI 也需要人工（智慧培養）