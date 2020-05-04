一樁感人的近代歷史故事，啟發公民的主體意識，尤其是年輕人當明白在台灣文化裡先輩們曾是如此看待自己存在的價值與意義，台灣人覺醒做主人！值5月30日泰源五烈士慷慨就義50年，我們向青少年徵文，分為國中組、高中組、大專組，希望台灣子孫認識民族英雄捨身為建國的「台灣魂」。台灣民族同盟及多個台派團體募集了獎金，請師長們鼓勵年輕學子參與。

典範在夙昔：慷慨就義五烈士

50年前5月30日泰源五烈士慷慨就義，當年五烈士都才只是三十出頭的青春少年郎，滿腔熱血，為台灣獨立建國開了第一槍，三個月後都綁赴刑場槍決了。我們紀念228及白色恐怖時受難的知識菁英，卻忘了這幾位平凡卻勇敢的年輕人，才是付諸行動實踐建國的英雄。

1970年2月8日，五位泰源監獄的外役政治犯—鄭金河、陳良、詹天增、江炳興、和謝東榮，為追求台灣獨立依計畫發動武裝革命。目標是先佔領台東富岡電台，播放《台灣獨立宣言》，號召台灣人起來推翻國民黨蔣介石的外來殖民政權。起義行動失敗後，五壯士向山區逃亡，到2月18日先後被捕， 5月30日從容就義，在新店安坑刑場被槍決，從容赴死的台灣魂，足堪為台灣子孫的典範，是青少年們不能忘記的民族英雄！

遺言：台灣哪是沒獨立，是咱這代少年人的見羞

今年2月中一位當時在五烈士就義前，奉命看守著他們的台籍保安官與我們聯絡，在見面詳聊時，保安官表示這事件一直放在心裡，在老邁的晚年還能吐出算是了卻一樁心願。保安官很敬佩五烈士：他們是真正勇敢的台灣子弟，臨死坐監沒有恐懼和膽怯，就義前鄭金河還蕭灑地笑說：「二十年後又是一條好漢。」遺言：「台灣哪是沒獨立，是咱這代少年人的見羞。」

五烈士展現了台灣青年勇敢爭自由、民主和人權的台灣魂。起義雖然失敗，卻留給台灣人可貴的歷史啟示：台灣人有勇氣，不惜犧牲個人性命，以行動反壓迫爭民主，向外來統治者抗爭、向殖民壓迫的體制挑戰，追求建立真正屬於台灣人自己新而獨立的國家。

監察院調查報告還給泰源起義事件正確的歷史定位

泰源起義是台灣民族獨立運動之壯舉，可惜因武力抗爭色彩，被統治者污名化，幾經努力，監察院能從歷史的灰燼中翻出來，2018年「監察院」調查報告，對起義行動過程的正確性和整體事件的歷史詮釋，雖仍有待學者專家用心深入研究和探討，但調查報告終將此事件正式定調為「台灣獨立革命起義事件」而非監獄暴動，經多年努力，終於還給泰源起義事件正確的歷史定位。

傳接台灣國家的盼夢，台派向年輕學子徵文

逢「武漢肺炎」防疫時期，青年學生有較多居家的時間，減少外出群聚的活動。盼師長鼓勵青少年學生投入對泰源起義事件的瞭解、探索、反思而紀念。

徵文主題

國中組：歷史課不教的泰源起義

高中組：泰源起義所彰顯的台灣魂

大專組：泰源起義失敗的教訓和啟示

每組各錄取三名，由主辦單位發給獎金和獎狀。

慷慨就義的五烈士，高貴的青年魂體現出壯烈的台灣魂，該印記在台灣子孫的腦海中，傳接台灣國家的盼夢。希望更多台灣年輕人能記憶着他們的情操，盼師長們能鼓勵學子們參與。

泰源五烈士成仁五十週年紀念會月底於二二八紀念館

「泰源五烈士成仁五十週年紀念會」訂2020年5月30日下午2點到5點，在台北市南海路的「二二八國家紀念館」舉辦，除邀請專家學者闡述泰源烈士的精神、頒獎給優勝者外，也安排各組的第一名在會中讀出自己的文章。

收件日2020年5月15日止，請以電子郵件附加檔案寄至：TaiwanNC@gmail.com。或與台灣民族同盟執行秘書張先生（0935-901622）聯絡