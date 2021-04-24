老樹下、廟埕邊，閒嗑牙和天真無邪的歡鬧時光，是許多青壯年人共同的幼時回憶。當時光流轉，我們都已長大成人好久好久，張開雙手卻仍環抱不住那棵熟悉老樹，提醒著我們土地與自然的恆定如常。圖／陳培峯

樟樹，曾經遍佈全台灣中低海拔山林與平原，200多年前英國探險家卜萊氏讚嘆其為「綠色海洋」。從楊梅黃屋的老樟樹，到角板山的樟腦收納所，從平地到山林，樟樹見證百年桃園的發展。

安居樂業是樟樹

桃71線2K左右，新竹客運站牌黃屋站旁小路，沿著老樟樹指示牌前進，平地罕見的老樟樹，茂盛的枝葉下有座小廟，廟旁一組石桌，一早秀才休閒農業發展協會理事長黃耀祿樹下開講，就著石桌，茶水點心一字排開，娓娓道來樹與人密不可分的關係。

「塑化原料與鋼鐵不發達的過去，木材是最主要的民生用品製造來源。」黃耀祿說，樟木質重而硬，不易變形，耐蟲蛀，早期用於建材、家具等用途，後期則因焗餾技術的引進而開始提煉腦砂，作為除蟲、火藥與藥用目的。澄澈的樟腦油，一開瓶就溢出芳香，黃耀祿說明，「樟樹樹齡超過30年以上才適合提煉樟腦油，主要提煉樟腦的品種為香樟。俗名臭樟的芳樟樹，早期並不用來製腦，1921年禁採令取消之後，才開始用來製作樟腦。」



角板山老樟樹。圖／陳培峯

這棵足足要6人橫抱才能環繞的老樟樹，位在平地，卻安然度過歷史洪流。據說，日治時期這棵老樟樹也曾被列入要砍伐製作樟腦的行列，黃耀祿說，「準備砍伐的前夕，美軍在長崎廣島投下兩顆原子彈，日本隨之宣佈投降，你說是不是老樹有靈？」

樟腦王國的曾經

樟樹分布全台灣，從清代開始就有專門製作樟腦的「腦寮」，大嵙崁、三角湧等地，則成為主要的樟腦集散中心，以大嵙崁年產最高。台灣被譽為樟腦王國，伐樟製腦出口的經濟效益，使之與茶葉、糖並列台灣三寶，一直持續到日治時期，日人設立樟腦局實行專賣，並推動樟樹造林。



在角板山行館「樟腦文物特展」，窺見伐樟製腦的興衰起落。圖／陳培峯

製腦業是山地開發的重要因素，而山區為原住民族居住地，清代藉「隘勇」保護製腦業，而日人則更推行隘勇線前進策略，「隘勇線前進—製腦—造林開墾—造林殖民聚落出現」，形成自大嵙崁、大豹社推進到整個大桃園山區的拓殖過程。「製作樟腦的腦丁不需要太過困難的技術，但要冒險深入無路的山地自行尋找原料。」國史館台灣文獻館研究員王學新說明，「北部樟樹樟腦含量較高，開採較有經濟效益，因此間接促成桃園地區的樟腦產業發展。」



將樟腦油的水分蒸餾揮發即是腦砂，早期樟腦的經濟價值極高。圖／陳培峯

王學新補充說明，在日本公司專門開採的時期，甚至只使用樟腦含量高的樹幹部分，比較合乎人力成本，直到開放漢人製腦與開採後，才開始使用樹枝、樹根等含腦量較低的部位，但也因為原料增加，產量大幅提升。而角板山的「專賣局台北支局角板山收納詰所」，是全台灣唯一僅存的日人樟腦收納所，留下早期台灣伐樟製腦記憶。

樹與人的連結

楊梅黃屋老樟樹枝葉繁盛，溫暖的陽光從葉間灑落，樹幹錯落著青苔與附生植物，樹上掛有蟻窩、鳥巢，不時有蜜蜂、蝴蝶飛舞，恍若大樹公寓。過去樹下供奉3顆石堆成的土地公，親暱地稱呼「樟樹伯公」。相傳香爐下的石碑刻著「洪武二年」字樣，2011年，居民集資建廟安座，形成今日「老樹配小廟」的風景。



黃屋老樟樹的樹圍7.3公尺，推估樹齡約764歲。圖／陳培峯

老樹一直是在地人的心靈寄託，黃耀祿說，先祖輩清代乾隆年間來楊梅開墾，楊梅一帶大部分屬未開發的荒地，「那個時候楊梅是霄裡社的獵場，墾荒的先祖們在樹下立了3顆石頭作為標示，約定一段時間後回到樹下互報平安。」黃耀祿解釋，來台時沒有帶神像，也缺乏雕刻神像的工具與匠人，立石為伯公，俗諺說「田頭田尾伯公」，意味田的這端與那端都有土地公的祝福，生動表達出先民以堆石、建廟，祈求守護鄉土的信仰。



黃耀祿樹下開講，娓娓道來樟樹與在地的故事。圖／陳培峯

開墾後先民落地生根，老樟樹成為半日農作後的休憩場所，也是祈福之地。楊梅的茶葉採收後，從保甲古道挑運至龍潭、大溪，再沿著水路運送至台北，因此居民每年都會來到樹下祈求土地公保佑。「伯公福」習俗則留存至今，每年土地公生、春茶收成、第一期稻作收成還有尾牙時節，居民會一同祈福，從永寧里老坑口楓香土地公出發巡拜，為當地的6、7棵老樹換上新的紅布綵帶，祈願如樹般長壽有福，也藉此傳達愛惜老樹、崇敬自然的觀念。

「樟樹公不喜歡支架，」黃耀祿口中的老樟樹，像是慈祥又頑皮的長輩，有著從心所欲不踰矩的能量，他分享趣聞，「有一次因為颱風即將來臨，居民怕老樹的枝枒會折斷，立了許多支架。樹枝沒被風雨吹斷，卻在颱風過後紛紛枯死了。」不管是事實或傳說，都反映出老樹和當地居民密不可分的情感連結。

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老樹是生態平衡與生物多樣性保育重要的一環，也見證環境變遷。圖／陳培峯

跟著老樟樹認識桃園

「雖然老樟樹的歷史悠久，過去擔心被偷墾伐，鄰近的老樹位置都十分保密。」黃耀祿說，「近年來保育觀念扎根，加上生態旅遊觀念的興起，我們開始向外界介紹老樟樹的人文歷史。」黃耀祿熱心教育，自永平工商校長一職退休後，推廣文史與生態旅遊的觀念，這才正式成立協會並開放預約導覽。

不論是黃屋的樟樹伯公、角板山的老樟樹與樟腦收納所，或是守護在身邊的某棵老樹，樹木的年輪寫成在地故事，從角板山看見歷史的洪流，在黃屋看見社會連結與信仰。來一趟生態人文之旅，在樹下沏一壺茶，從老樹的故事認識桃園。



今日的角板山，老樟樹與樟腦收納所靜靜訴說百年歷史。圖／陳培峯

※本文轉載自 《桃園誌》No：70