位於香港青衣長康邨的「康美樓」發現樓上樓下因糞管未密封，造成兩人確診感染武漢肺炎。圖／擷取自Goole 地圖

香港衞生防護中心11日凌晨召開緊急記者會，宣布香港新增6起新型冠狀病毒感染確診個案，累計達42起。其中第42起個案（62歲女子），與之前被驗出確診的香港第12起個案，同樣住在青衣長康邨的「康美樓」。兩人是樓上樓下相隔約 10 層樓，調查發現，兩人都是尾數7號的房間（A307室和A1307室），共用一條排糞管、化糞池。

衞生防護中心研判，病毒可能是經排糞管、未完全密封的化糞池排氣管傳播，決定立即散疏康美樓所有尾數是7號的房間，共35 層。若已經出現症狀的住戶會立即送醫隔離，沒有症狀的就會入住隔離設施。

香港衞生防護中心總監黃加慶、香港大學微生物學系傳染病學講座教授袁國勇於凌晨召開記者會，指康美樓可能成為香港首棟「病毒大廈」。黃加慶指出，第42起確診個案、住在康美樓A307室的62歲女子，上月18日及19日（潛伏期內）到過澳門，2月3日開始咳嗽，曾到診所就醫，9日被轉送瑪嘉烈醫院，目前情況穩定。與她同住的兒子和媳婦因為出現症狀，同樣被送往瑪嘉烈醫院，她的丈夫和孫子沒有出現症狀，將接受檢疫。

黃加慶說，由於第12起確診個案住在康美樓A1307室（上月22日發病，30日確診），為調查兩起個案是否有關連，港府衞生署、環境局周一晚間（10日）派人赴康美樓視察。調查後發現，兩個案都是住在尾數7號的房間，室內的U型管設計沒有問題，但樓上樓下共用同一條排糞管、化糞池，化糞池的排氣管接到室內（廁所內）、沒有密封，有可能在開抽氣扇時，把化糞池、管內的空氣抽回室內，導致傳播。也就是無法排除病毒是經化糞池排氣管傳播。

袁國勇則說，目前仍未能完全掌握武漢肺炎的所有傳播途徑，已知道飛沫及身體接觸是傳播途徑。根據2003年SARS的經驗，當年曾發現病毒在特殊情況下可經空氣傳播，如：當年的淘大花園社區因為沒有將U型隔氣管放水，造成病毒有可能透過排泄物或廢水傳播。這次康美樓的A307室和A1307室，U型管（存水彎）雖然沒這問題，但有化糞池排氣問題。由於目前無法全面檢查所有尾數7號房間的化糞池相關設計，因此立即撤走居民，到安全檢疫屋住幾天。讓房屋署的工程師花檢查化糞池設計。

香港不但陷入嚴重的口罩荒，還出現瘋狂的糧食搶購潮。超級市場的食品貨架不但全被清空，日常用品例如廁紙也成為被搶購的對象。

台灣主管大陸事務的陸委會星期一發布新聞稿，從2月11日零時起，「港澳人士，除商務履約活動、跨國企業內部調動，已取得我居留證之配偶及未成年子女外，暫緩來台。」新聞稿也要求在台灣大學註冊就學的港澳生暫緩來台。