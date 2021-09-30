法官是人不是神，審判時難免會出錯，才有再審制度之設置，不過現行的再審制度，優先考慮法律之安定，而不顧公平正義的實現，此項立法相當落伍。示意圖／Pixabay

前最高行政法院法官林文舟先生在7月13日發表「期盼確保納稅者權利的稅務救濟修法」論文指出，有關目前在立法院審查中的行政訴訟法修正草案，其中民進黨團與國民黨團所提出者都僅是配合司法院第800號解釋，主張修正行政訴訟法第276條規定，放寬因確定終局判決所適用之法律或命令，經司法院大法官依當事人之聲請解釋為牴觸憲法者，其聲請人提起再審之訴的期限。

又指出，只有民眾黨的版本，除前者外，尚主張修正行政訴訟法第273條，增訂第4項「人民依第1項第13款提起再審之訴，該款之證物不以前訴訟程序已存在者為限」，即將發現新證物的範圍及判決確定後始成立者，令人振奮，惟發現新人證仍無法適用再審之規定，且未將發現新證據納入排除提起再審五年限制之範圍，殊為可惜。

我們發現法官是人不是神，審判時難免會出錯，才有再審制度之設置。刑事訴訟、民事訴訟、行政訴訟均設有「再審程序」。本來再審制度之目的，在於發現真實及追求具體公平正義之實現，亦即，法律之安定與真相之發現、正義之追求，得以適當的調和。不過現行的再審制度，優先考慮法律之安定，而不顧公平正義的實現，此項立法相當落伍。

2015年以前，刑事訴訟之再審，司法實務駁回再審之訴，嚴格限縮了開啟再審的要件：「新證據」必須限於事實審法院判決前已經存在。此項限制在民國104年2月4日修正刑事訴訟法第420條第1項第6款，同時增列第3項之規定，已獲解決，後來出現蘇炳坤冤案之再審成功，即為一例。

查行政訴訟法在民國87年10月17日修正公布，由原來34條擴充為308條，其中第276條五年除斥期間之限制，以及第273條第1項第13款之再審理由規定，不合乎當前尊重及保障人權之要求。

我國已於2009年4月22日制定公布「公民與政治權利國際公約及經濟社會文化權利國際公約施行法」，並自同年12月10日施行，其中第2條明定：「兩公約所揭示保障人權之規定，具有國內法律之效力。」兩公約自此國內法典化。依公民與政治權利國際公約第2條第3項所揭示的「確保任何人所享本公約確認之權利或自由如遭受侵害，均獲有效之救濟」原則。

由於行政訴訟法第276條及第273條第1項第13款之規定，太極門稅務冤案81年度綜所稅，擬尋求再審程序來平反，未能成功，引人遺憾。太極門冤案目前已成為重大人權侵害事件，受到國際人權及宗教界人士矚目，政府宜設法早日解決，以維護國家形象，否則自由、民主、法治、人權將淪為口號。



太極門1219事件平反第14週年論壇特刊。圖／陳逸南提供