作者指出，四十年來，台灣肺癌和肺腺癌發生率都一直持續增高，尤其最近十年肺腺癌發生率更是三級跳，而致癌的主因乃是環境因素（如空污），而非個體因素（如基因、抽菸等）。示意圖／Pixabay

2020年12月，衛福部國民健康署公布我國最新的2018年肺癌發生率。令人感謝和鼓舞的是，新表把與空污最相關的肺腺癌另立專章，讓醫療環保志工可以獲知更多、更切題、更實務的資訊（如下）；相信在肺癌防治和空污防制的工作上，將能有更具體、更實效的建議和對策。（註：1.發生率的粗率單位為「新病人數／10萬人口數」，而標準率則依2000年世界標準化；除了在作世界各國比較時，採用標準率外，本文的發生率都採粗率；2. 成長率的基期是上一個同期，但2018年則是「2018年的三年平均」。）

一、四十年來，台灣肺癌和肺腺癌發生率都一直持續增高，而肺腺癌更是三級跳，尤其最近十年。（ 圖表1）

乍看連續四個10年平均（A1988→A1998→A2008→A2018）的兩性（全部）肺癌發生率是11（人）→20→36→55，反倒不如成長率85％→75％→52％的嚇人；而事實上，肺腺癌的翻倍成長率95％→140％→109％，尤其女性的128％→167％→134％才真的是恐怖。此同時證實了空污指標的肺腺癌獨睞女性。

並列的成長率除了凸顯近二十年來，被肺癌防治忽視的超成長恐怖之外，更在強調致癌的主因乃是環境因素（如空污），而非個體因素（如基因、抽菸等）。至於2018年及最近九年的三個3年平均的繼續增升（如女性肺腺癌29→37→47→51，成長率26％→26％→28％→8％），則在提出警訊──肺癌和肺腺癌的致癌因，直到現在，都仍然持續增強作祟中，防治輕忽不得。

圖表1》台灣肺癌與肺腺癌發生率及其成長率

（1979~2018年的十年平均和 2010～2018年的三年平均）



圖1／作者提供

二、最近二十年，我國肺癌人數的肺腺癌佔率翻倍成長。（ 圖表2）

兩性在前二10年還是低標32→34／成長率6％，在後二10年竟然飆升到高標47→64／成長率高達36％→37％。若將兩性相比，更可凸顯佔率本就比男性高的女性的嚴重性和殊異性。在先二，男性才28→28，女性就已44→48；而在後二，男性升高到37→51，女性則躍升到65→83。到了2018年，男性肺腺癌約佔六成，而女性則高約九成；而且還在增升。

圖表2》台灣肺癌發生人數的肺腺癌佔率及其成長率

（1979~2018年的十年平均和 2010～2018年的三年平均）



圖2／作者提供

三、我國肺癌和肺腺癌的發生人數，男性一向都比女性多；但差距逐漸縮小到近十年，肺腺癌的女性已轉比男性多。（ 圖表3）

無論肺癌或肺腺癌，「女男佔比」四十年來幾乎都翻倍；其中肺癌35％→69％，肺腺癌54％→112％。直到2018年，肺癌為82％，男性仍略多女性；但肺腺癌已高達125％，女性人數比男性多了四分之一。

圖表3》台灣肺癌與肺腺癌發生人數的女／男性別比

（1979~2018年的十年平均和 2010～2018年的三年平均）



圖3／作者提供

四、台灣女性肺癌發生率世界國家排名第三

將健康署2020年新表的我國2018年肺癌標準發生率，插入世界衛生組織國際癌研總署（International Agency for Research on Cancer，IARC）「全球癌症總覽（GLOBOCAN）2020」的國家高低序表中，得知台灣38.8人排名第七高；其中男性44.9人第30名，而女性33.7人竟然高居第三名（2012年為第九名）。顯然，這是我國肺癌防治長期漠視肺癌和肺腺癌發生率，以及肺腺癌佔率的超成長（尤其是女性），究因不夠積極，實施不具成效的結果。（註：健康署推動「國家癌症防治五年計畫」至今已第四期，其中死亡率第一的肺癌防治仍然只見戒菸宣導。）