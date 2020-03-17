陳永興指其做為一個精神科醫生，他自己清楚認知人潛意識被壓抑的心結若不解開，心靈就不會健康。所以，他在1987年發起運動時，完全是站在要治療台灣人的心病解脫精神上的困擾，希望台灣人走出陰影，迎向健康。他說：「我是把平反二二八當作是台灣人精神重建、精神療癒的一個運動，這就是我的動機」。（圖文後製陳俊廷／峯子不瘋）

為什麼敢發起推動平反二二八？陳永興說：「因為我是精神科醫生，我是把平反二二八當作是台灣人精神重建的一個運動。」

1947二二八大屠殺後，國民黨政府之後因為「清鄉」大逮捕與白色恐怖戒嚴39年，也就是1947後的40年時間，台灣人攏是活在黨國統治的恐怖陰影，台灣人驚破膽後，心理因恐懼變成不健康，所以囝仔「有耳無嘴」教孩子不要談或參與政治….

「我自認自己是相當認真打拼，想要做一個有良心的台灣人的醫生」。陳永興指其做為一個精神科醫生，他自己清楚認知人潛意識被壓抑的心結若不解開，心靈就不會健康。所以，他在1987年發起運動時，完全是站在要治療台灣人的心病解脫精神上的困擾，希望台灣人走出陰影，迎向健康。他說：「我是把平反二二八當作是台灣人精神重建、精神療癒的一個運動，這就是我的動機」。

(40秒前導片「陳永興人生七十」影音口述(九)）

1947年二二八大屠殺後的四十年，二二八和平日促進會長陳永興、副會長李勝雄、秘書長鄭南榕召開記者會公開要求國民黨政府要為二二八道歉、賠償、公佈歷史真相、還二二八受難者公道並安慰其家屬，並要求全台各地建二二八紀念碑、國家要建紀念館與二二八定為國家記念日。

「1987年要講這些訴求時，大家都會怕！無人敢講」。陳永興指當時很多好友勸他說：「永興啊，不要做這個代誌，這是40年的禁忌，沒人敢打破！」甚至連美麗島事件被關出獄的前輩也在「擋」，指一定會被國民黨逮捕，因他們的經驗如只是在世界人權日辦集會遊行就已被大逮捕，現在要為二二八遊行還要求國民黨道歉賠償，但國民黨還在執政，怎麼可能，絕對會逮捕。

已經過40年了，面對二二八還需要驚恐懼怕嗎?而當初做錯事的人，今日咱要如何面對處理這個代誌，要把事實真相呈現檢討。陳永興說：「我是精神科醫生。若非我是精神科醫生，我可能也不會想說要平反二二八。因為我不是把平反二二八視為政治運動。我是把平反二二八當作是台灣人精神重建、精神療癒的一個運動。」

陳永興以有一句俗語：「一朝被蛇咬，終生怕草繩」但其實草繩根本沒啥可怕，但為何怕草繩，因為被蛇咬。所以，這就是受傷，未復原的心理與精神狀態。他是用這個角度在平反二二八。因為我感覺台灣人心靈最大的病就是二二八大屠殺造成恐怖心理。這個恐怖的心理因為二二八這個心結未解開，政府若未道歉、未向台灣人認錯，台灣人雖不敢講出來，但會永遠放在心內….

陳永興有感的以其擔任精神科醫生對台灣社會的貢獻，這可能也是他對台灣社會最大的貢獻，就是推動平反二二八，重建台灣人的心靈與精神重建。(待續)

※完整內容上網影音並請密切關注民報【專文】走過驚濤駭浪的年代-陳永興七十省思系列報導。專文搶先看！另今影音前導片音樂為邱垂貞作詞演唱「二二八和平紀念歌」，原作曲為為已故大師蕭泰然。邱垂貞當時隨著陳永興醫師等全台巡迴講時傳唱，歌詞首句：「美麗島 美麗島 抗暴起風波 二二八 二二八 受難血成河 公義和平化干戈 堅心討回歷史公道……..」

「陳永興人生七十」影音口述(九)

(３0秒前導片「陳永興人生七十」影音口述(ㄧ)）