作者提出：由於《舊金山和平條約》對日本放棄後的台灣與澎湖主權歸屬未作出決定，所謂開羅宣言中，美、英兩國領袖未能顧及的前日本殖民地人民「自決權」，應被視為《舊金山和平條約》簽約國已回復台、澎住民。1951年9月8日簽署舊金山和約。圖／擷自維基百科，公有領域

肆、近代政治文明對台灣與澎湖住民的呼喚

（一）國際法權威學者奧本海（Oppenheim）指出 :「當人民在他們自己的主權政府（sovereign government）下，定居在一塊土地之上時，一個主權國家就存在了。」1933年《蒙特維多國家權利與義務公約》規定，作為國際法法人（legal person of international law ），一個主權國家（sovereign State，簡稱State）必須持有四要件 : （a）固定住民 ; （b）一定界限領土 ; （c）政府（必須是Oppenheim所指出的住民自己成立的主權政府）; （d）有能力與其他主權國家建立正式外交關係。因而，由於台、澎住民仍未能清理（1945-1950年）南京中華民國政府與「軍事佔領」台、澎中華民國軍隊，違反戰爭國際法偷渡台、澎主權一系列作為所留下「最重大」歷史殘餘—不具統治台、澎正當性《中華民國憲法》成為台、澎根本大法，台灣（含澎湖，不含金、馬）雖然已是一個事實獨立政治實體，因為 : （Ａ）其住民國籍仍然掛在一個前中國政權之下 ; （Ｂ）其領土仍處在「外來佔領」下 ; （Ｃ）台北「中華民國政府」並非台、澎住民自己成立的台灣主權政府 ; （Ｄ）它未能以「台灣」為國名與其他主權國家建立正式外交關係，依據《蒙特維多國家權利與義務公約》，它仍不是一個主權國家（State），而不具國際法法人資格。

（二）所謂「中華民國台灣」的意涵只能是 : 台灣是太平洋戰爭日本投降後，中華民國軍隊代表同盟國盟軍「軍事佔領地」。如果所謂「中華民國是台灣、台灣是中華民國」正確，台灣很快會成為另一個西藏、新疆。

（三）由於中國因素，台、澎住民尋求台、澎成為一個主權國家（State），除了清理「最重大」歷史殘餘—不具統治台、澎正當性《中華民國憲法》成為台、澎根本大法 ，別無它法。

（四）雖然作為太平洋戰爭後原日本領土（含台、澎）主要軍事佔領國，美國對台、澎的安全仍有其責任，然而，由於韓戰爆發前，美國對（1945〜1950年）南京中華民國政府與代表同盟國盟軍「軍事佔領」台、澎中華民國軍隊違反戰爭國際法偷渡台、澎主權一系列作為，持有如默認的態度，對於台、澎如何成為一個主權國家，美國有其無法替台、澎住民代言的立場困難。因而，尋求清理違反戰爭國際法偷渡台、澎主權一系列作為「最重大」歷史殘餘，台、澎住民必須「自己訴諸」應被視為《舊金山和平條約》已回復台、澎住民的前日本殖民地人民「自決權」。

伍、走完前日本殖民地台灣與澎湖成為一個主權國家最後一哩路

當國際情勢與東亞地緣政治2020年後，已朝有利於前日本殖民地台灣與澎湖成為一個主權國家（State）的新局面發展 ; 當立法院席次本土政黨立委已再次過半。為了擺脫由於台、澎住民仍未能清理南京中華民國政府與「軍事佔領」台、澎中華民國軍隊，違反戰爭國際法偷渡台、澎主權一系列作為所留下「最重大」歷史殘餘，而導致下述台灣困境 :

（a）實際已是「台灣軍隊」竟然佔領著中國領土金、馬二島 ;

（b）由於前中國政權《中華民國憲法》仍然於台、澎發光發熱，現在的中國政權以「台灣是中國不可分割領土」為理由，強力尋求兩岸統一 ;

（c）即便國際社會絕大多數國家已認為台灣（含澎湖，不含金、馬）是一個與中國互不隸屬事實獨立政治實體，然而，因仍不是一個主權國家（State），台灣無法成為聯合國等國際安全組織會員國。

基於 :

（A）唯有台、澎住民「自己訴諸」前日本殖民地人民「自決權」，宣佈終止《中華民國憲法》運作並且撤軍金、馬二島，然後依據台灣憲法成立台灣主權政府，台灣才能成為一個主權國家（State） ;

（B）唯有台灣已成為一個主權國家（State），中國才能終止伸張其「一中原則」; 美國才能不必再提其「一中政策」，台灣海峽的和平才有可能 ;

（C）國會議員依據人民意志，經由民主程序啟動國家體制變革，不受限制。

依據 :

（一）雖然一度成為清帝國殖民地，台灣與澎湖並非漢人固有領土 ;

（二）台灣與澎湖當前國際法法律地位—主權歸屬仍未定太平洋戰爭同盟國盟軍「軍事佔領地」;

（三）中華民國軍隊違反「軍事佔領軍隊不得於佔領地征兵」戰爭國際法，於台、澎徵兵過70年後，由於中華民國軍隊實際已是「台灣軍隊」，太平洋戰爭日本投降後，中華民國軍隊代表同盟國盟軍，軍事佔領台灣與澎湖的「工作」，應被視為實際已經終止 ;

（四）由於對台灣原住民族20族而言，太平洋戰爭前，所有外來勢力（包括清帝國）佔領台灣與澎湖全屬殖民地佔領，太平洋戰爭後，依據聯合國憲章「人民自決」原則，台、澎住民持有前日本殖民地人民「自決權」;

（五）由於《舊金山和平條約》對日本放棄後的台灣與澎湖主權歸屬未作出決定，所謂開羅宣言中，美、英兩國領袖未能顧及的前日本殖民地人民「自決權」，應被視為《舊金山和平條約》簽約國已回復台、澎住民 ，2350萬台灣人民（包括台、澎住民、已安身立命於台灣中國內戰移民）展開各種可行行動，要求本土政黨立委們，拋棄被前中國政權流亡「中華民國政府」灌輸「中國內戰思維」，以終結「台灣島嶼四百年被外來佔領」的擔當 ，提出與通過〈太平洋戰爭後前日本殖民地台灣與澎湖人民自決決議文〉，以及「你是否同意上述台灣與澎湖人民自決決議文？」公民投票複決案，乃無可遲疑當務之急。

陸、〈太平洋戰爭後前日本殖民地台灣與澎湖人民自決決議文〉（建議稿）

2350萬台灣人民茲依據下述 :

（一）雖然一度成為清帝國殖民地，台灣與澎湖並非漢人固有領土 ;

（二）台灣與澎湖當前國際法法律地位—主權歸屬仍未定，太平洋戰爭同盟國盟軍「軍事佔領地」;

（三）中華民國軍隊違反「軍事佔領軍隊不得於佔領地征兵」戰爭國際法，於台、澎徵兵過70年後，由於中華民國軍隊實際已是「台灣軍隊」，太平洋戰爭日本投降後，中華民國軍隊代表同盟國盟軍，軍事佔領台灣與澎湖的「工作」，應被視為實際已經終止 ;

（四）由於對台灣原住民族20族而言，太平洋戰爭前，所有外來勢力佔領台灣與澎湖全屬殖民地佔領，太平洋戰爭後，依據聯合國憲章「人民自決」原則，台、澎住民持有前日本殖民地人民「自決權」;

（五）由於《舊金山和平條約》對日本放棄後的台灣與澎湖主權歸屬未作出決定，所謂開羅宣言中，美、英兩國領袖未能顧及的前日本殖民地人民「自決權」，應被視為《舊金山和平條約》簽約國已回復台、澎住民。

（六）1960年聯合國《賦予殖民地國家與人民獨立宣言》;

向國際社會宣告啟動下述前日本殖民地台灣與澎湖人民自決 :

（一）除了維護台灣國防安全、維護台灣人民生命與財產安全、維持中央與地方行政機關繼續運作的法令外，終止《中華民國憲法》運作，任期中中華民國政府總統成為台灣看守元首 ;

（二）台灣看守元首宣佈實際已是「台灣軍隊」中華民國軍隊撤離中國領土金、馬二島，以及二年內金、馬住民仍持有台灣國民待遇 ;

（三）實際已是「台灣軍隊」駐守卻不是台、澎住民固有領域的東沙島、太平島其主權歸屬問題，台灣看守元首提交聯合國裁決 ;

（四）台灣看守元首召集各族群代表、憲法學者，成立台灣憲法起草委員會，二個月內委員會提出台灣憲法草案 ;

（五）由現行台灣與澎湖區域立委選區，各選區選出兩位代表成立台灣制憲大會，二個月內制憲大會就台灣憲法草案完成《台灣憲法》定案 ;

（六）《台灣憲法》定案後，二個月內進行《台灣憲法》公民投票複決 ;

（七）《台灣憲法》取得過半數決公民投票複決通過後，三個月內新國家國會、新國家元首依據《台灣憲法》產生。