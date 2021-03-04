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每日國際焦點

美國總統拜登指出與中國敵對升高，是美國最大的地緣政治挑戰。

美國兩位共和黨眾議員再度提出上屆國會曾提出的決議案，呼籲終結落伍的「一個中國政策」，與台灣恢復正式外交關係。

德國計畫8月派遣戰艦前往南海，美國表示歡迎。

伊拉克美軍阿薩德空軍基地3日再度遭火箭攻擊，攻擊本身無傷亡，但一名美國人包商因而心臟病發身亡。美國表示是伊朗支持民兵所為。美國表示將強硬回應伊拉克美軍基地遭攻擊。

美國

總統拜登指出與中國敵對升高，是美國最大的地緣政治挑戰。

兩位共和黨眾議員再度提出上屆國會曾提出的決議案，呼籲終結落伍的「一個中國政策」，與台灣恢復正式外交關係、支持台灣在國際組織的會員身份，並啟動與台灣的貿易協定談判。

印度

巴拉特生技生產的COVAXIN疫苗防止症狀率81%。印度總理莫迪與部長們均選擇施打本土的COVAXIN疫苗，而非其實也是印度代工生產的阿斯特捷利康疫苗。

緬甸

軍方鎮壓各大城市抗爭38死。

美國呼籲釋放美聯社記者與其他5名員工。

聯合國以制裁威脅，緬甸軍方表示，早就習慣制裁。

印度擔憂面緬甸倒向中國，對政變施壓輕微。

孟加拉

3日再度遷移2,254羅興亞偷渡客盜巴贊沙爾島，之後會再送去1,700人。

巴基斯坦

財政部長選舉落敗，使總理丟失一席參議院席次，預定將發動信任投票。

澳洲

3日發表將設立鴨嘴獸保育設施。

英國

單方面延長北愛爾蘭脫歐後寬容貿易的寬限期，歐盟警告將採法律行動。

牛津大學展開大型試驗，研究秋水仙素治療COVID-19的能力。先前加拿大研究顯示秋水仙素可能有效。

德國

計畫8月派遣戰艦前往南海，美國表示歡迎。

以防衛式民主機制調查右翼另類選擇黨。

波蘭

衛生部長表示不建議施打中國國藥疫苗。

法國

總統馬克宏自2020年9月以來首度與土耳其總統艾爾段通話。

3日宣布禁止反移民右翼團體「身分世代」。

俄羅斯

將與納瓦內利相關的醫療貿易公會打為外國間諜。

稱美國制裁為反俄冒進。

美國轟炸機飛過波海三國向俄羅斯展現北約武力。

斯洛伐克

為了是否購買俄國疫苗，執政聯盟大亂。

塞浦路斯

為洗刷洗錢島屋名，計畫發起註冊，以辨明註冊於該國公司的負責人為何。

西班牙

菲利浦國王妹妹伊蓮娜前往阿拉伯聯合大公國探視前國王卡洛斯時，順便在阿布達比施打疫苗，由於西班牙人苦等疫苗，卻有眾多政客與軍方高層先施打，引起眾怒，王室表示前國王卡洛斯退位後，伊蓮娜已非王室身分。

美國

迪士尼將關閉北美至少60家實體通路店面，約佔全球20%，專注線上商務。

南加州高速公路上載運偷渡客休旅車撞上聯結大拖車13死。

哥倫比亞

清剿叛軍殲滅10人逮捕3人。

委內瑞拉

反對黨揭露，馬杜羅透過俄國飛機送黃金到馬利、阿聯，換取歐元與美元外匯。

以色列

控訴伊朗漏油汙染海岸。

國際刑事法院2月5日認定對巴勒斯坦領土有管轄權，不顧美國與以色列反對，3月3日表示將調查巴勒斯坦土地上發生的「戰爭罪行」，以色列強烈抨擊為反猶行為。

伊拉克

美軍阿薩德空軍基地3日再度遭火箭攻擊，攻擊本身無傷亡，但一名美國人包商因而心臟病發身亡。美國表示是伊朗支持民兵所為。美國表示將強硬回應伊拉克美軍基地遭攻擊。

土耳其

進行中國科興疫苗第三期臨床試驗，下調有效率，先前發表91.25%，修正為83.5%。

塞內加爾

反對黨領袖被控強暴，反對人士抗爭發生警民衝突，3日遭逮捕。

阿富汗

女性媒體人遭槍殺案，伊斯蘭國承認犯案。

查德

軍警逮捕反對派候選人導致2死，法國外長要求進行獨立調查。

布吉納法索

救護車觸地雷，導致孕婦及其他五人身亡。

南非

發現感染南非主要病毒株產生的免疫力，對其他病毒株也有效。

福和會官方網頁：www.fratwn.org