美國衛生部長亞歷克斯•阿紮爾（Alex Azar）（左）抵達台灣，他是40多年以來，美國訪問台灣層級最高的政府官員。圖／擷自總統府直播影片

8月9日，德國每日新聞報導：美國衛生部長訪問台灣惹惱北京政府。美國衛生部長亞歷克斯•阿札爾（Alex Azar）抵達台灣，他是40多年以來，美國訪問台灣級別最高的政府官員。阿札爾部長一行欲了解這個東南亞島國在新冠病毒抗疫中所取得的成績。擁有2380萬人口的台灣，迄今為止只有480人感染新冠病毒，其中僅有7人死亡。而據約翰霍普金斯大學統計，在擁有3.3億人口的美國，至今的感染人數已超過500萬，其中16.2萬人病亡。北京政府對阿札爾的訪台十分惱怒，中國政府一直視台灣島為本國領土的一部分，盡管後者從來就不屬於它。中國外交部發言人汪文斌指出，美國應該停止同台灣一切形式的官方交流，以避免嚴重損害同北京政府的關係。

美國衛生部長訪問台灣，現已成為全球的大新聞了。原本一國部長出訪，不會引起這麽大的動靜，這究竟說明了什麽？

一、台灣長期遭遇中共政府「武統」打壓，正如德國每日新聞報導，「中國政府一直視台灣島為本國領土的一部分」，國際社會也都默認，但是大家並非不知，台灣早已發展成為一個富而好禮的民主國家，而張牙舞爪的中國，雖然經濟成績耀眼，卻依舊是個專制的共產體制。現在國際媒體紛紛報導，美國的高官訪台，說明此事挑明了國際關係中，台灣一直以來受到的屈辱與不公平，如今台灣打了一場漂亮的抗疫之戰，贏得了美國積極的回應。

二、美國部長訪問台灣，意味著美國政府對台灣主權的事實承認，無疑替國際社會率先打破了「一個中國」的緊箍咒。自然成為全球的新聞焦點，引起各國媒體的特別矚目。德國的《明鏡週刊》就直接稱呼台灣這個「國家」，擔心香港淪陷，會對台灣造成更大壓力。

三、各國媒體報導這一新聞，顯然對所在國的政府也意味著壓力與敦促。看來台灣作為主權獨立的國家，走進國際社會大家庭，不僅僅是遲早的事，而是正在邁出鏗鏘有力的步伐！



蔡總統今日於總統府接見美國衛生部長亞歷克斯•阿札爾（Alex Azar）所率領訪問團。圖／擷自總統府直播影片