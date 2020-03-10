美國總統川普去年曾表達購買格陵蘭島的興趣，前美國商會企業傳播副總裁、現任台灣美國商會會長海爾（Neil Hare）公開發文呼籲川普，如果想買格陵蘭島，還不如買下台灣，在戰略跟經濟上是更有效益；對此，行政院長蘇貞昌今（10）日受訪時表示，我們不賣！

川普去年曾公開表達，有意購買格陵蘭島，國際分析，川普是看中格陵蘭的軍事價值及豐富稀土資源。海爾日前在美台商會官方網站上發文呼籲，台灣處於美國外交政策所稱的「戰略模糊」（strategic ambiguity），無論是在字面上或形象上，都剛好位於美中關係之間，「買格陵蘭島，還不如買下台灣」。

對此，蘇貞昌今天在立法院受訪時表示，「台灣是台灣人的土地，台灣人的國家，我們不賣」。

聯合報今天報導，政治人物出任國營事業董事長屢遭詬病，蘇貞昌傾向回歸專業，將盡量不安排政治人物擔任官股企業董事長；最近一波官股企業董事長人事異動，都與中華航空公司有關，包括桃園航勤公司董事長郭榮宗、華儲公司董事長陳宗義都在上周被拔除董座職務，兩人3月4日收到公文，被要求即刻交接職務；另，華夏航科董事長趙麟，也在這波去職名單中。

蘇貞昌回應，這三位都是任期到期，屆滿下台，上台的人都是從基層出身、很專業，用人就是專業、適才適所，而政治也是很專業，在政治上很多年受民意一再檢驗，監督政府很有經驗的人才，也是好人才，用在什麼地方，也沒有什麼酬庸的問題，用人唯才，讓好人才都有機會貢獻國家，行政院都是以這個原則來做事。