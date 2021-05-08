美國印太事務協調官康貝爾（Kurt Campbell）認為，戰略模糊長期以來是華府處理中國和台灣問題主旋律。圖／擷自CNAS flickr

拜登政府上台以來，對中國更加強硬，似乎讓很多觀察家跌破眼鏡，大選前，以為拜登上台比較好溝通的老共，顯然也大吃一驚，認為預期錯誤。

僅管共和黨政客還是批判拜登軟弱，尤其在氣候協定上，蓬佩奧認為：美國無需與中國合作，因為很容易失去美國能源自主權。

川普下台之前，對中國侵台的壓迫，以及對美國滲透，看在眼裡，當時華府鷹派就主張美國必需清晰表態，只要老共發動戰爭，美國肯定奉陪，主張戰略清晰者認為：「留下一種即使海峽爆發戰爭，美國不一定出兵保護台灣的懸念，反而會給老共嘗試機會」，但是，拜登政府很顯然不如此以為。

5月4日，英國《金融時報》一場座談會上，擔任美國印太事務協調官的康貝爾很坦率說：「實施戰略清晰，反而會帶來危險」，康貝爾認為戰略模糊，是長期以來，華府處理中國和台灣問題主旋律，主要目的就是維持尚未到攤牌時刻的氛圍，從另一個角度來看，華府不願意把話說死，那麼處在危險關頭的台灣，更需要自立自強，不能老想著靠美國，說白了，美國對台灣人護台的決心，還是有些懷疑，說實在，如果台灣人不為自己獨立付出，美國人何必為你的建國努力?

日本仇中親緒高漲

從台灣的最近統獨民調顯示，拒絕被中國併吞高達八成，但是很吊詭的是：台灣社會討厭中國的比率卻不高，這一點也隱藏另一種意義，若被中國武力強行併吞，反抗中共力量就不會太激烈，因為缺少情緒上動員。

再說，台灣的民族性過於柔順，這一點和日本或韓國很不同。5月4日，皮尤研究中心公佈一項調查，針對十四個民主國家，所進行仇中民調，結果令人大吃一驚，討厭中國冠軍是日本，亞軍瑞典，澳洲第三名，韓國第四，英國第五，值得一提的是：比起2002年同樣調查，過半國家討厭中國上升了50%，這數字證明了：二十年來，中國經濟提升了，但是在國際上的作風，越來越難讓人接受，問題是，台灣的感受，為何和其他國家差異如此巨大？

日本人和中國世仇，態度一向仇中，可以理解，瑞典是最近被中國外交戰狼修理，澳洲同樣與中國貿易戰爭沒完，問題是，台灣長期被武力恐嚇，仇中不應落在這些國家之後，除非台灣人罹患被虐待症候群。

我想到一個原因，台灣被灌輸中共不等於中國的印象，對中國同情超過其他國家把政府與人民視為一體，中國人選擇中共政權，當然要負擔選擇責任，否則就應該努力站起來推翻他。

中共努力要說服國際，老共打台灣是延續內戰，而美國則努力要把台灣從「兩個中國」泥沼中拉開，這個時候，台灣人不可以事不關己。

美國不會為了「兩個中國」淌戰爭混水，歷史上已經證明，美國更害怕，萬一戰爭開打，台灣內部一堆中國人要投降，這時候就很尷尬了。

美國兩黨已經表態：「台灣不屬於任何一個中國」，台灣是台灣人的，那麼自認自己是台灣人，就必需認真行使守護台灣責任，不需太擔心美國政策清晰或者模糊。



作者指出，台灣是台灣人的，那麼自認自己是台灣人，就必需認真行使守護台灣責任，不需太擔心美國政策清晰或者模糊。 圖／擷自公視新聞影片2020.11.13