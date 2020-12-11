北宜高鐵本來就是交通需求，不是政治照顧；宜花東有交通需求，不是政治照顧！

日前台鐵在瑞芳到猴硐之間因邊坡坍方被迫停駛，北台灣的冬天沒有颱風沒有地震，就只是連日下雨而已，其上方也沒有大規模土地不當開發，只能說百年前優質的日人鐵道建設，在二十一世紀高速鐵路和隧道工程技術突飛猛進的今天，台灣人可以超越百年前的日本人，台灣人也應該超越百年前的日本人；北宜高速鐵路今天不做，明天後悔。日本的北陸新幹線早就到金澤了，我們才要開始規劃高鐵到宜蘭而已，只能說少見多怪，北宜高速鐵路有什麼好爭議的！

台鐵可走在地服務和深度旅遊

台鐵將會有新的舞台，生命會找出路，公司也會找出路；大家真的毋須庸人自擾；未來台鐵一定能以在地服務和深度旅遊勝出，和高鐵相輔相成。

台灣人民是可以啟發的，台灣人民是跟得上來的，因為僅在5年前，筆者第一次在蘋果日報提出北宜高速鐵路《北宜高鐵才是北宜發展五十年戰略性計劃》的時候，大多數的人皆嗤之以鼻，以為是痴人說夢，但現在北宜高鐵已經慢慢成為沛然莫之能禦的民意！

北宜高鐵營運之後，可和北宜間約50公里長的台鐵東線鐵路互相搭配，相互合作，提供台灣人更安全、便捷和舒適的交通服務。