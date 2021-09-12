面對新冠肺炎變種病毒的嚴峻挑戰，桃園國際機場為增進防疫的點、線、面，全方位無死角防守國門邊境，2021年與經濟部工業局共同合作，提供第二航廈南北擴建區場域，讓三家服務型機器人業者實地運作「清潔暨消毒型機器人」，此一設備不僅是家用自動掃地機的放大版，體積更大、功能更強、效率更好，且具有消毒功能，能隨時電腦監控並回報狀況，能隨地形地貌改變方向，自動避開旅客，避免碰撞及接觸的風險。

機場公司資訊處長余崇立表示，為強化服務型機器人場域實證效益，並活化我國重點場域的智慧應用，工業局於2020年底初步提出於桃園機場進行試辦導入合作計畫。

引進的清消機器人可自行建圖，不需額外設置反光條、柵欄，操作人員可以設定禁制區（不希望機器人去的地方） ，定義清消的作業區域，並在清消的工作後自動產生報表，供操作人員查出機器人施作了哪些場域以及做了幾次的清消。清消機器人具有拖地+吸塵功能，也可於水箱中加入清潔錠、清毒劑來加強清潔消毒的效果，機器人具有避開障礙的功能，若有旅客突然接近時，可即時反應停止行動。

機場公司現行積極清消防疫包括分區分流、定時和機動清消。清潔人員分組固定施作出境或入境樓層，避免交叉感染，針對高風險國家／地區入境、一般國家／地區入境、專案及旅遊泡泡入境等三種旅客進行分區分流；以不同路徑、時間差，確保每位旅客在機場內的防疫滴水不漏。

桃園機場的清消也分成：一、每小時固定清消；二、每日定時深度清消；三、機動清消等三類。機動清消為入境旅客通過後，清潔人員跟上腳步，循跡立即清掃、消毒地板及對空噴灑消毒劑，旅客使用過的廁所也立即清消，強化清潔與消毒的效能。

機場公司表示，導入測試清消機器人，不是要取代既有的人力，而是將重複性、大面積的清消工作交由機器人去作業，現有人力去做更細部及機器人不能做的事。另外，使用機器人也可以降低第一線清潔員受到感染的風險、減少重覆的動作及吸入較多的消毒劑，降低職業傷害的可能。

機場公司強調，整個計畫將於 9月27日由工業局等相關單位進行專家評比，做為未來進一步評估及導入的參考，未來如果要引進，也會經由公開程序，這次的試驗計畫是研究機場內設置服務型機器人的可行性及效益評估，目前在進行的計畫還有「自動搬運行李機器人」、「自動導覽機器人」。