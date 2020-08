台灣是一个海洋國家,目睭看全世界。

自來台灣人愛出去外國留學,日本時代去日本,60 年代去美國。經濟發展了後,有一站時行送gín-á 去美國、加拿大留學讀中學,叫做小留學生。因為lóng猶幼齒,父母 bē放心,所以真濟有大人陪in來留學,tòa做伙照顧。

多倫多有一位同鄉,人叫伊阿玉姊,tō是hit-ê時陣陪in後生來留學 --ê。In翁留tī台灣hōaⁿ生理,nn̄g所在來來去去,叫做「太空人」。

無外久,有一pái一位同鄉kap伊講閒話,講伊一个好朋友tī 台灣,最近kap一个生理人結婚,對伊外號tú 外好。講來講去,才知影原來tō是in翁tī台灣偷chhōa 細姨!

Kap 翁切了後,家己一个tī chia 也beh 顧kiáⁿ,也著趁錢飼家己飼kiáⁿ。開始做房地產,真成功、趁真chē錢。Tī 北pêng 湖邊有一間別莊,定定請同鄉去chhit-thô。

後來in翁著癌,台灣 ê細姨無beh 顧。伊tō 請in翁來多倫多,kā 伊照顧。In翁過身了, 細姨tī 台灣落魄,伊mā kā請來chia tòa;總是 bē 慣勢,無外久tō koh轉去台灣。

有人 暗靜笑伊 gōng,問伊 thài chiah 有量?伊笑笑á 應:「 總是一點情lah.....」翁某一點情,猶 ē-tàng 理解。總是像阿玉姊這款台灣阿母,giám-ngē 、擔當、智慧、、、攏總幾點情?敢算ē chiâu 了?

台灣字(白話字)版

Tâi-oân A-bó

Tâi-oân sī chi̍t-ê hái-iûⁿ kok-ka, ba̍k-chiu khòaⁿ choân sè-kài.

Chū-lâi Tâi-oân-lâng ài chhut-khì gōa-kok liû-ha̍k. Ji̍t-pún sì-tāi khì Ji̍t-pún. Keng-chè hoat-tián liáu-āu, ū chi̍t-chām sî-kiâⁿ khì Bí-kok, Ka-ná-tah liû-ha̍k tha̍k tiong-ha̍k, kiò-chò sió liû-ha̍k-seng. In-ūi lóng iáu iù-khí, pē-bó bē hòng-sim, só͘-í chin-chē tōa-lâng pôe in lâi liû-ha̍k, tòa chò-hóe chiàu-kò͘.

To-lún-to͘h ū chi̍t-ê tông-hiong, lâng kiò i A-Gio̍k ché, tō-sī hit-ê sî-chūn pôe in hāu-seⁿ lâi liû-ha̍k--ê. Nn̄g só͘-chāi lâi-lâi khì-khì, kiò-chò thài-khong-jîn.

Bô gōa-kú, ū chi̍t-pái chi̍t-ūi tông-hiong kap i kóng êng-ōe. kóng i chi̍t-ê hó pêng-iú tī Tâi-oân, chòe-kīn kap chi̍t-ê seng-lí-lâng kiat-hun, tùi i-I gōa hó tú gōa hó. Kóng-lâi kóng-khì, chiah chai goân-lâi tī-sī in ang tī Tâi-oân thau chhōa sè-î!

Kap in ang chhé liáu-āu, ka-kī chi̍t-ê tī chia iā beh kò͘ kiáⁿ, iā tio̍h thàn-chîⁿ chhī ka-kī chhī kiáⁿ. Khai-sí chò pâng-tē-sán, chin sêng-kong, thàn chin-chē chîⁿ. Tī pak-pêng ô͘-piⁿ ū chi̍t-keng piat-chong, tiāⁿ-tiāⁿ chhiáⁿ tông-hiong khì chhit-thô.

Āu--lâi in ang tio̍h gâm. Tâi-oân ê sè-î bô beh kò͘. I tō chhiáⁿ in ang lâi To-lún-to͘h, kā i chiàu-kò͘. In ang kòe-sin liáu-āu, sè-î tī Tâi-oân lo̍k-phek. I mā kā chhiáⁿ lâi chia tòa.Chóng-sī bē koàn-sì. Bô gōa-kú chiū tńg-khì Tâi-oân.

Ū lâng àm-chīⁿ chhiò i gōng. Mn̄g i thài chiah ū-liōng? I chhiò-chhiò-á ìn, “Chóng-sī chi̍t-tiám chêng lah…” Ang-bó͘ chi̍t-tiám chêng iáu ē-tàng lí-kái. Chóng-sī chhiūⁿ A-Gio̍k ché chit-khoán Tâi-oân a-bó, giám-ngē, tam-tng, tì-hūi…Lóng-chóng kúi-tiám chên? Kám sǹg ē chiâu?

