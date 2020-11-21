美國聯邦選舉委員會遲遲不公布大選結果，拜登急了，對美國人民喊話：「不交接會阻礙防疫，美國要更多人死亡」，歐巴馬，柯林頓也跳出來說：「民主黨未來會更反中」，企圖降低美國保守派的疑慮，歐巴馬在最近出版的新書回憶錄中說：「如果不是美國在2008年發生金融風暴，我對中共的打擊會更激烈」。

美國保守派擔心紅色入侵

武漢瘟疫爆發後，美國反中情緒來到最高點，美國社會普遍認為：養大中共的禍首就是柯林頓和歐巴馬，川普的強勢作為只是收拾殘局，雖然不盡完美，所以很擔心拜登上台，持續對中國只動口不動手。

現在各州都出現保守派的抗議舞弊行動，而川普正在努力打官司，越來越多證據顯示：這一次選舉是政變，而且背後有一個「深層政府」。

深層政府又稱為「影子政府」或者稱為「國中國」，這個字最早出現在土耳其語DERIN DEVLET，意思所指就是鄂圖曼帝國崩潰之前，帝國內部有一股暗黑勢力，要把國家弄垮，美國很多電影引用這個字，創造出不少所謂顛覆民主政府的故事，把這個字放在美國，描述美國政府長期以來就存在這個影子政府，這個政府由金主，外交建制派，軍工複合體，財團，媒體巨人以及在職或退休情治人員聯合組成，這個團體長期壟斷這個國家的利益，並且對不服從的總統進行顛覆或暗殺，也因此，川普上台以來，因為反對建制派官僚，陸續開除2000人，因此得罪這個深層政府，所以，深層政府先布局「通俄門」企圖扳倒川普，經過3年調查，川普僥倖沒有被扳倒，而這一次的大選政變，也是深層政府的計畫，更簡單說：民主黨檯面上人物，只是這場政變的棋子。

川普的敵人長期存在政府內部，透過這一次大選，把川普拉下來，就是主要任務，目前所看到選舉弊端，五花八門，其實只是煙幕彈，真正的弊端是隱藏在投票計票機的軟件，稱為聰明軟件「SMARTMATIC」，這份軟件在大選中普遍被各州使用的DOMINION的計票機器中，可以開啟後門修改票數。而出面爆料的人，據稱是委內瑞拉的前總統查維斯的貼身侍衛，這位貼身侍衛作證說：2006年，查維斯和反對黨拉東斯基的選舉，查維斯輸了200萬票，立刻啟動電腦機器灌票，一下子反超過反對黨候選人20萬票，從票數上升曲線圖來看，選票90度直線上升，完全和密西根州這一次開票一樣，選票在凌晨三點，拜登選票突然直線飆升，許多數學專家都認為不可能，這種數據顯示一大堆選票灌進來給拜登，而川普零票。

利用「選舉政變」整倒川普

聰明軟件的老闆尼芬格，曾擔任歐巴馬時代的運輸安全部部長，這一次大選中，尼芬格更是民主黨團競選團隊幕僚，第一時間，尼芬格否認介入大選，但是仍然令人起疑，聰明軟件已經在十年前被美國選舉委員會拒絕，因為開發者是古巴，委內瑞拉和中共聯手，這個軟件在2019年大選發揮力量，協助古巴共產黨持續執政，很多中南美國家也使用這個軟體，吹哨人說：「中共為了確保中南美洲的民主選舉，可以產生親共的政客，因此長期支持這家公司，提供資金」。照理說，CIA、FBI或國土安全局以及網路安全局，應該知道這種情資，卻故意隱密起來，不願意處理，這也是川普對這幾個單位起疑的原因，為甚麼這一次又在大選中，有問題的軟件被各州普遍使用，甚至共和黨執政的州政府也用，這是網路安全局長布瑞斯首先下台的主因，布瑞斯還在選後的記者會上表示：這次大選沒有作弊，川普大大震怒，看來，風暴掃下去，深層政府會浮出水面，而下一個丟官的人，可能是哈斯佩爾以及雷伊。

DOMINON的伺服器不在美國，而在德國，這一點也相當詭異，完全顛覆網路安全概念，前面所說的「委內瑞拉吹哨人」爆料之前，美國中情局德國分支已經展開調查，但是，中情局控制德國伺服器後，並沒有向白宮報告，後來，川普才派出駐北約軍隊，去抄了中情局在法蘭克福的據點，沒收伺服器，這一幕劇情比電影更精彩。

川普四年執政，功過還很難說，但是，單單打擊中共這一件事，已經得罪暗黑「深層政府」，這個集團至少無法從中國撈錢，所以，這些人聯合起來作弊，目的不是為了拜登，而是整倒川普，未來，如果真的拜登上台，能否不被這個暗黑力量掌控，才是觀察重點。



作者認為，川普四年執政，功過還很難說。圖／擷自白宮flickr